Критерии полёта: международное авиасообщение в России может возобновиться с 15 июля

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Сергей Гусаров
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что снятие ограничений на международное авиасообщение в России может начаться 15 июля. В этой связи она предложила авиационным властям страны провести переговоры с зарубежными коллегами о критериях, необходимых для возобновления полётов. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин исключил вероятность начала второй волны COVID-19 в столице РФ в ближайшее время.
Критерии полёта: международное авиасообщение в России может возобновиться с 15 июля
  • © Владимир Астапкович/РИА Новости

Снятие введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений на международное авиасообщение в России может начаться 15 июля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Что касается даты возможного возобновления авиационного сообщения. Мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля 2020 года», — сказала Голикова. Она отметила, что оперштаб последние две недели обсуждает этот вопрос.

Вице-премьер рассказала, что для возобновления авиасообщения с РФ требуется соответствие другого государства ряду критериев. В частности, среднесуточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом за 14 дней там не должен превышать 1%.

Наряду с этим показатель распространения вируса также не должен превышать единицу. В дополнение к этому, заболеваемость COVID-19 должна находиться в пределах 40 случаев на 100 тыс. населения (рассчитывается за 14 дней).

В этой связи вице-премьер призвала сформировать перечень стран, которые соответствуют необходимым для возобновления авиасообщения критериям.

  • © Александр Астафьев/РИА Новости

«Предлагаем нашим авиационным властям провести соответствующие переговоры с иностранными авиационными властями для того, чтобы было понятно, какие государства сегодня будут соответствовать этим критериям и которые готовы также возобновить авиационное сообщение с РФ», — цитирует Голикову РИА Новости.

Отметим, что ранее Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение на первом этапе. Об этом писал ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ. В список попали Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия, Шри-Ланка.

Голикова также рассказала об общих требованиях для пассажиров. 14-дневный карантин сохранится для прибывающих вывозными рейсами из стран с неблагоприятной эпидситуацией.

«В странах, где эпидситуация неблагополучная, и граждане оттуда приезжают, может быть сохранён 14-дневный карантин, или, если граждане не имеют теста на COVID, то до получения его отрицательного результата они помещаются в обсерватор», — сказала Голикова, добавив, что при наличии отрицательного теста на COVID-19 прибывшие могут следовать к месту своего проживания.

При этом некоторых прибывающих в РФ граждан могут выборочно проверить на коронавирус, сказала Голикова.

«Мы предполагаем, что выборочно ПЦР-тестирование может осуществляться сотрудниками Роспотребнадзора в зависимости от той симптоматики, которую будут демонстрировать приезжающие граждане», — сказала вице-премьер.

Говоря об иностранных гражданах, Голикова указала, что они обязаны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, полученную не менее чем за три дня до прибытия в Россию.

Вероятность второй волны COVID-19

В тоже время мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что второй волны коронавируса в столице в ближайшее время не ожидается.

Градоначальник обратил внимание на количество распространяющихся в СМИ прогнозов о вероятности нового роста заболеваемости COVID-19.

«Одни говорят, что завтра будет какой-то ужас, вторая волна, другие говорят, что ничего не будет. Я спокойно к этому отношусь и уже на основании опыта и разговоров со многими специалистами, врачами, специалистами Роспотребнадзора вижу, что мы всё-таки пики прошли», — сказал мэр.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович высказала предположение, что в РФ могут вернуться ограничения, вводившиеся на фоне распространения коронавирусной инфекции.

По мнению представителя ВОЗ, подобный сценарий возможен в том случае, если россияне не будут соблюдать физическую дистанцию. Она добавила, что риск возобновления запретов остаётся до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство.

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«Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус ещё больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький», — сказала Вуйнович в интервью РИА Новости.

Вместе с тем Собянин выразил уверенность, что у москвичей уже выработался коллективный иммунитет, который позволяет с уверенностью продолжать постепенно снимать ограничения.

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала, что у 21,7% москвичей формируется иммунитет к коронавирусу. По её словам, соответствующие данные получены в ходе четвертого этапа ИФА-тестирования, который прошёл с 19 июня по 2 июля.

Она добавила, что рост числа жителей, у которых выработались антитела к COVID-19, фиксируется как в целом по Москве, так и в разных административных округах.

В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 713 936 человек. За последние сутки выявлено 6 635 новых случаев коронавирусной инфекции.

С начала эпидемии выздоровели 489 068 человек (68,5%). В то же время зафиксировано 11 017 летальных исходов (1,09%) от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний.

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