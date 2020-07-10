Собянин рассказал о формировании у москвичей иммунитета к коронавирусу
- РИА Новости
По его словам, второй волны COVID-19 в городе в ближайшее время не ожидается.
«Всё-таки в Москве, считай, выработался коллективный иммунитет у населения, который позволяет с уверенностью дальше выходить из ограничений», — сказал он.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коллективным иммунитетом в России.
В начале июля глава Роспотребнадзора Попова рассказала о формировании иммунитета к коронавирусу.