Собянин рассказал о формировании у москвичей иммунитета к коронавирусу

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 у жителей Москвы позволяет уверенно выходить из ограничений. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин рассказал о формировании у москвичей иммунитета к коронавирусу
  • РИА Новости

По его словам, второй волны COVID-19 в городе в ближайшее время не ожидается.

«Всё-таки в Москве, считай, выработался коллективный иммунитет у населения, который позволяет с уверенностью дальше выходить из ограничений», — сказал он.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коллективным иммунитетом в России.

В начале июля глава Роспотребнадзора Попова рассказала о формировании иммунитета к коронавирусу.

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