Вирусолог оценил ситуацию с коллективным иммунитетом в России

Вирусолог Анатолий Альтштейн оценил ситуацию с коллективным иммунитетом в России.

«Возможно, у нас уже какой-то небольшой коллективный иммунитет сформировался», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, необходимо тщательно следить за ситуацией, несмотря на постепенный спад пандемии. Как отметил эксперт, исключать повторного введения ограничительных мер нельзя.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.