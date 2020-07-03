Попова рассказала, у кого формируется иммунитет к коронавирусу

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова рассказала о формировании иммунитета к коронавирусу.

«То, что мы сегодня уже видим, говорит о том, что иммунитет формируется и у тех, кто переболел, и у тех, кто легко переболел. Мы ещё не знаем, и никто в мире не знает, сколько он будет длиться, как долго. Но вот это то, что мы сейчас должны выяснить», — сказала Попова в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

При этом она уточнила, что, к сожалению, не так много научных публикаций в мире о том, как «формируется популяционный иммунитет, ровно то, что должно защитить популяцию, то есть всё население».

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