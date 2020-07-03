Стало известно о состоянии участвующих в испытаниях вакцины от COVID-19

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Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
Стало известно о состоянии участвующих в испытаниях вакцины от COVID-19
  • © REUTERS/Dado Ruvic

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Отмечается, что хорошо себя чувствуют добровольцы как из группы, получившей вакцину 18 июня, так и из группы, которая получила вакцину 23 июня.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Анна Мария Хенао-Рестрепо рассказала, сколько вакцин от коронавирусной инфекции в настоящий момент находится на стадии клинических испытаний.

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