Стало известно о состоянии участвующих в испытаниях вакцины от COVID-19

Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Отмечается, что хорошо себя чувствуют добровольцы как из группы, получившей вакцину 18 июня, так и из группы, которая получила вакцину 23 июня.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Анна Мария Хенао-Рестрепо рассказала, сколько вакцин от коронавирусной инфекции в настоящий момент находится на стадии клинических испытаний.