Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве

Никакой второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве в ближайшее время не ожидается. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«На основании опыта и разговоров со многими специалистами, врачами, специалистами Роспотребнадзора я вижу, что мы всё-таки пики прошли и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается», — сказал он.

Ранее Собянин также отмечал, что вторая волна эпидемии в городе маловероятна.

Как заявлял депутат Госдумы академик РАН Геннадий Онищенко, коронавирус может вернуться в Россию осенью, но это не должно привести к ограничениям.