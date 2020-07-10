Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве

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Никакой второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве в ближайшее время не ожидается. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«На основании опыта и разговоров со многими специалистами, врачами, специалистами Роспотребнадзора я вижу, что мы всё-таки пики прошли и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается», — сказал он.

Ранее Собянин также отмечал, что вторая волна эпидемии в городе маловероятна

Как заявлял депутат Госдумы академик РАН Геннадий Онищенко, коронавирус может вернуться в Россию осенью, но это не должно привести к ограничениям.

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