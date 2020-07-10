Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве
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- РИА Новости
«На основании опыта и разговоров со многими специалистами, врачами, специалистами Роспотребнадзора я вижу, что мы всё-таки пики прошли и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается», — сказал он.
Ранее Собянин также отмечал, что вторая волна эпидемии в городе маловероятна.
Как заявлял депутат Госдумы академик РАН Геннадий Онищенко, коронавирус может вернуться в Россию осенью, но это не должно привести к ограничениям.