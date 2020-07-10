В кабмине назвали условия для въезда в Россию в период пандемии

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Иностранные граждане для въезда в Россию должны будут предоставлять справку об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19, полученную не менее чем за три дня до даты прибытия.
В кабмине назвали условия для въезда в Россию в период пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга, который транслировал телеканал «Россия 24».

Говоря о планах возобновления международного авиасообщения, Голикова отметила, что Роспотребнадзор в соответствии с поручением оперштаба предложил для въезжающих в Россию из других стран ввести обследование на коронавирус вместо 14-дневного карантина. 

По её словам, у иностранцев должны быть документы, которые подтверждают «отрицательные результаты лабораторного исследования на ПЦР-тестирование, которые получены не менее чем за три дня до прибытия в Россию».

Также иностранцы могут предъявить «медицинские документы, подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G».

«Что касается граждан России, которые будут возвращаться в Россию, то они тоже могут за 72 часа до прилёта в Россию провести ПЦР-исследование в той стране, где они находятся», — сказала Голикова.

Она добавила, что российские граждане также могут по «прилёте в Россию в течение трёх дней провести соответствующее ПЦР-исследование».

Ранее Голикова сообщила, что снятие ограничений на международное авиасообщение может начаться 15 июля.

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