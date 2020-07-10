Голикова назвала критерии для возобновления международных перелётов

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что оперативный штаб на протяжении двух недель активно обсуждает вопрос возобновления авиасообщения с другими странами. По её словам, эпидемиологи проработали три возможных критерия для возобновления авиасообщения.
Голикова назвала критерии для возобновления международных перелётов
  • РИА Новости

Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«Последние две недели оперативным штабом активно обсуждается вопрос о возобновлении международного авиасообщения во всех аспектах этого вопроса», — сказала она.

По её словам, это стало возможным, потому что в России на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления коронавируса.

Она отметила, что российские эпидемиологи проработали возможные критерии, по которым Россия может начать возобновлять авиасообщение.

Голикова подчеркнула, что главным является принцип взаимности в вопросе возобновления авиасообщения. 

Вице-премьер рассказала, что критерии к странам следующие: число заболевших должно быть не выше 40 на 100 тыс. жителей, среднесуточный прирост заболевания должен быть не выше 1%. При этом показатель распространения коронавируса не должен быть выше 1.

Она отметила, что снятие ограничений на международное авиасообщение может начаться 15 июля.

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