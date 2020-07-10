Голикова предложила дату снятия ограничений на международные полёты

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что снятие ограничений на международное авиасообщение может начаться 15 июля.

«Что касается даты возможного возобновления авиационного сообщения. Мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля 2020 года», — сказала Голикова.

Она отметила, что последние две недели оперштаб обсуждает вопрос о возобновлении международного авиасообщения.

Ранее Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение на первом этапе. В список попали Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия, Шри-Ланка.