В АТОР оценили список стран Роспотребнадзора для возобновления полётов

Предложенный Роспотребнадзором список стран, с которыми возможно возобновить авиасообщение, включает те государства, которые, по мнению ведомства, соответствуют требованиям безопасности. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Тот список, который сегодня опубликовали СМИ, это список стран, которые, по мнению Роспотребнадзора, соответствуют требованиям безопасности. Роспотребнадзор считает эти страны возможными для посещения», — цитирует Ломидзе радиостанция «Говорит Москва».

По её словам, Минтранс и оперативный штаб по коронавирусу будут принимать решение о порядке соответствующих стран.

«И эти страны могут попасть в так называемый первый этап. При этом сроки первого этапа отнюдь не завтра», — добавила она.

Кроме того, она отметила, что ещё одним важным моментом является готовность этих стран принимать россиян.

Ранее Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение на первом этапе. Об этом писал ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ.

В список попали Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия, Шри-Ланка.

В правительстве, комментируя эти сообщения, отметили, что рисковать здоровьем граждан «никто не собирается».