В АТОР оценили список стран Роспотребнадзора для возобновления полётов
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«Тот список, который сегодня опубликовали СМИ, это список стран, которые, по мнению Роспотребнадзора, соответствуют требованиям безопасности. Роспотребнадзор считает эти страны возможными для посещения», — цитирует Ломидзе радиостанция «Говорит Москва».
По её словам, Минтранс и оперативный штаб по коронавирусу будут принимать решение о порядке соответствующих стран.
«И эти страны могут попасть в так называемый первый этап. При этом сроки первого этапа отнюдь не завтра», — добавила она.
Кроме того, она отметила, что ещё одним важным моментом является готовность этих стран принимать россиян.
Ранее Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение на первом этапе. Об этом писал ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ.
В список попали Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия, Шри-Ланка.
В правительстве, комментируя эти сообщения, отметили, что рисковать здоровьем граждан «никто не собирается».