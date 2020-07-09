В АТОР оценили список стран Роспотребнадзора для возобновления полётов

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Предложенный Роспотребнадзором список стран, с которыми возможно возобновить авиасообщение, включает те государства, которые, по мнению ведомства, соответствуют требованиям безопасности. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
В АТОР оценили список стран Роспотребнадзора для возобновления полётов
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«Тот список, который сегодня опубликовали СМИ, это список стран, которые, по мнению Роспотребнадзора, соответствуют требованиям безопасности. Роспотребнадзор считает эти страны возможными для посещения», — цитирует Ломидзе радиостанция «Говорит Москва».

По её словам, Минтранс и оперативный штаб по коронавирусу будут принимать решение о порядке соответствующих стран.

«И эти страны могут попасть в так называемый первый этап. При этом сроки первого этапа отнюдь не завтра», — добавила она.

Кроме того, она отметила, что ещё одним важным моментом является готовность этих стран принимать россиян.

Ранее Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение на первом этапе. Об этом писал ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ.

В список попали Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия, Шри-Ланка.

В правительстве, комментируя эти сообщения, отметили, что рисковать здоровьем граждан «никто не собирается».

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