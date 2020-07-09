В кабмине оценили сообщения о планах возобновления перелётов

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прокомментировал сообщения СМИ о предложении Роспотребнадзора возобновить авиасообщение с 13 странами. Об этом информирует ТАСС.
В кабмине оценили сообщения о планах возобновления перелётов
  • РИА Новости

«У меня такой информации нет, я её ни подтвердить, ни опровергнуть не могу, но меня волнует опасность второй волны, которую мы наблюдаем в некоторых государствах», — заявил он.

Чернышенко отметил, что рисковать здоровьем граждан «никто не собирается». 

Ранее РБК со ссылкой на копию письма сообщал, что замглавы Роспотребнадзора Михаил Орлов направил в Минтранс и Росавиацию предложение о возобновлении на первом этапе авиасообщения с 13 странами, в том числе девятью странами Европы.

При этом в Министерстве транспорта заявили, что не получали пока этого письма.

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