В кабмине оценили сообщения о планах возобновления перелётов

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прокомментировал сообщения СМИ о предложении Роспотребнадзора возобновить авиасообщение с 13 странами. Об этом информирует ТАСС.

«У меня такой информации нет, я её ни подтвердить, ни опровергнуть не могу, но меня волнует опасность второй волны, которую мы наблюдаем в некоторых государствах», — заявил он.

Чернышенко отметил, что рисковать здоровьем граждан «никто не собирается».

Ранее РБК со ссылкой на копию письма сообщал, что замглавы Роспотребнадзора Михаил Орлов направил в Минтранс и Росавиацию предложение о возобновлении на первом этапе авиасообщения с 13 странами, в том числе девятью странами Европы.

При этом в Министерстве транспорта заявили, что не получали пока этого письма.