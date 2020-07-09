В Минтранс не поступало письмо с перечнем стран для авиасообщения
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.
«Нам оно пока не поступало», — заявили в министерстве.
РБК со ссылкой на копию письма сообщал, что замглавы Роспотребнадзора Михаил Орлов направил в Минтранс и Росавиацию предложение о возобновлении на первом этапе авиасообщения с 13 странами.
Как отмечалось, речь идёт о Великобритании, ФРГ, Дании, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше и Финляндии. Кроме того, в письме предлагается возобновить перелёты с КНР, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.
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