В Минтранс не поступало письмо с перечнем стран для авиасообщения

Министерство транспорта России к настоящему времени не получало письмо от Роспотребнадзора со списком стран, с которыми, по сообщениям СМИ, предлагается возобновить авиасообщение.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

«Нам оно пока не поступало», — заявили в министерстве.

РБК со ссылкой на копию письма сообщал, что замглавы Роспотребнадзора Михаил Орлов направил в Минтранс и Росавиацию предложение о возобновлении на первом этапе авиасообщения с 13 странами.

Как отмечалось, речь идёт о Великобритании, ФРГ, Дании, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше и Финляндии. Кроме того, в письме предлагается возобновить перелёты с КНР, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.

Ранее российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 поддержал идею возобновления международного авиасообщения в два этапа.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал план поэтапного возобновления международных полётов в России.