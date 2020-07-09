Оперштаб России поддержал идею возобновления международных перелётов

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Российский оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 поддержал идею возобновления международного авиасообщения в два этапа.
Оперштаб России поддержал идею возобновления международных перелётов
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протокол заседания штаба, прошедшего 6 июня.

«Согласиться с предложением Минтранса России (Е.И. Дитрих), Росавиации (А.В. Нерадько) и ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» (В.Г. Савельев) о целесообразности возобновления международного авиасообщения в два этапа», — говорится в документе.

Уточняется, что возобновление полётов из России в другие государства будет зависеть от заболеваемости и коэффициента распространения коронавируса в них.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала о сценариях открытия международных перелётов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал план поэтапного возобновления международных полётов в России.

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