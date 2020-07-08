В АТОР рассказали о сценариях открытия международных перелётов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что согласно оптимистичному сценарию авиасообщение между Россией и другими странами может возобновиться в конце сентября.

Она отметила, что российские граждане смогут путешествовать лишь тогда, когда исчезнет угроза распространения коронавируса.

По её словам, в организации понимают, что до конца июля крайне маловероятно открытие авиасообщения с какими-то туристическими направлениями.

Она добавила, что возможность возобновления перелётов в августе тоже «сильно под вопросом».

«Самый оптимистичный сценарий на данный момент, я подчеркну, радужный — это то, что в конце сентября, в октябре», — сказала Ломидзе, уточнив, что речь идёт о странах Средиземноморья, включая Турцию.

Также она рассказала, что согласно пессимистичному прогнозу авиасообщение с другими странами может открыться в декабре.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал план поэтапного возобновления международных полётов в России.