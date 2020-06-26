В АТОР оценили ситуацию с возобновлением международного авиасообщения

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин оценил ситуацию с возобновлением международного авиасообщения.

«Понятно одно: только после нормализации эпидемиологической обстановки можно будет говорить о сроках возобновления международного авиасообщения, открытия границ и начала работы посольств. Сейчас точные даты назвать крайне сложно», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ограничения носили временный характер. Отменяться они будут поэтапно, на паритетной основе, добавил Горин.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировали план поэтапного возобновления международных полётов в России.