В АТОР оценили ситуацию с возобновлением международного авиасообщения

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин оценил ситуацию с возобновлением международного авиасообщения.
В АТОР оценили ситуацию с возобновлением международного авиасообщения
  • РИА Новости

«Понятно одно: только после нормализации эпидемиологической обстановки можно будет говорить о сроках возобновления международного авиасообщения, открытия границ и начала работы посольств. Сейчас точные даты назвать крайне сложно», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ограничения носили временный характер. Отменяться они будут поэтапно, на паритетной основе, добавил Горин.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировали план поэтапного возобновления международных полётов в России.

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