В АТОР оценили ситуацию с возобновлением международного авиасообщения
- РИА Новости
«Понятно одно: только после нормализации эпидемиологической обстановки можно будет говорить о сроках возобновления международного авиасообщения, открытия границ и начала работы посольств. Сейчас точные даты назвать крайне сложно», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, ограничения носили временный характер. Отменяться они будут поэтапно, на паритетной основе, добавил Горин.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировали план поэтапного возобновления международных полётов в России.