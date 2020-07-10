В Москве рассказали об итогах тестирования на антитела к коронавирусу
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
«По итогам очередного этапа исследования популяционного иммунитета к COVID-19 у 21,7% москвичей обнаружены антитела к коронавирусной инфекции», — сообщила она.
Заммэра добавила, что наблюдается чёткая тенденция роста числа москвичей с формирующимся иммунитетом к коронавирусу.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что второй волны коронавируса в Москве в ближайшее время не ожидается.
Также заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.