В Москве рассказали об итогах тестирования на антитела к коронавирусу

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В Москве в ходе очередного этапа исследования популяционного иммунитета к коронавирусу у 21,7% горожан были выявлены антитела к COVID-19.
В Москве рассказали об итогах тестирования на антитела к коронавирусу
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

«По итогам очередного этапа исследования популяционного иммунитета к COVID-19 у 21,7% москвичей обнаружены антитела к коронавирусной инфекции», — сообщила она.

Заммэра добавила, что наблюдается чёткая тенденция роста числа москвичей с формирующимся иммунитетом к коронавирусу.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что второй волны коронавируса в Москве в ближайшее время не ожидается.

Также заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

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