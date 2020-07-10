Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае

Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Росстата Павел Малков.

Он напомнил, что в России выделяются четыре группы в статистике смертности по коронавирусу: случаи, где COVID-19 стал основной причиной смерти, случаи, где он предполагается как основная причина смерти, случаи, где причина смерти другая, но коронавирус выступил «катализатором» ухудшения состояния больного, и случаи, где вирус диагностировали, но это не повлияло на наступление смерти.

«В мае COVID-19 стал главной причиной смерти в 5644 случаях, это подтверждённые первичные причины смерти. Коронавирус предполагается как основная причина смерти, но ещё не завершены все анализы — таких 1800 случаев», — сказал он.

Кроме того, в мае зафиксировано 1530 случаев, когда коронавирус не был основной причиной смерти, но оказал влияние на её приближение.

«Коронавирус был диагностирован, но никак не повлиял на приближение смерти в 3478 случаях, это по маю», — добавил Малков.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя показатели смертности от COVID-19, заявляла, что в мае будет зафиксировано серьёзное увеличение этих показателей.

Мэр Москвы Сергей Собянин также отмечал, что количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, чем в апреле.

13 июня Собянин рассказал, что за май в столице умерли более 5200 человек, из которых 2700 — непосредственно от COVID-19, ещё часть — от того, что COVID-19 спровоцировал хронические болезни (около тысячи человек), а остальные умерли по другим причинам, но у них «был тест на COVID-19».