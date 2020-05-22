Собянин: в Москве удалось избежать худшего сценария по коронавирусу
- РИА Новости
По его словам, ситуацию удалось стабилизировать.
«Сегодня можно уже с уверенностью сказать: нам удалось избежать худшего сценария, какой разворачивался в целом ряде мировых мегаполисов», — отметил Собянин.
Он добавил, что по целому ряду ключевых показателей Москва уже выглядит неплохо.
«Несмотря на позитивные факторы, мы видим, что сами абсолютные цифры выявленных больных и госпитализаций ещё высокие... Более того, количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, чем в апреле. Это очевидно, потому что мы в апреле и начале мая как раз были на пике заболеваемости. И люди, которые были госпитализированы в то время, за них борются врачи. И большинство из них спасают. Но тем не менее очевидно, что самая тяжёлая фаза борьбы за жизнь этих людей придётся на май», — сказал Собянин.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала показатель смертности из-за коронавирусной инфекции. По её словам, согласно анализу, «серьёзное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае».
Накануне за сутки в Москве скончались ещё 73 пациента с коронавирусной инфекцией.
20 мая Собянин сообщил, что в московских больницах лежат около 18 тыс. граждан, болеющих COVID-19 в тяжёлой форме.