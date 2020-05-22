Голикова оценила показатель смертности из-за коронавируса в России

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием президента России Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке прокомментировала показатель смертности из-за коронавирусной инфекции.

«Наш анализ, а также плавное смещение кривой развития эпидемии в России вправо по срокам говорит о том, что серьёзное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае. Об этом свидетельствуют оперативные данные трёх недель, которые мы на сегодняшний день имеем», — сказала Голикова.

Она отметила, что «в отличие от других стран, в России оформляется во всех 100% случаев медицинское свидетельство о смерти, где фиксируются все обстоятельства смерти, включая место, причины и так далее».

«А при установлении причин смертности мы используем единые международные требования, которые 20 апреля этого года сформированы Всемирной организацией здравоохранения», — заявила Голикова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве заявил, что смертность среди пациентов с коронавирусом в мае может быть больше, чем в апреле.