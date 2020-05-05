Роспотребнадзор объяснил низкую смертность от коронавируса в России

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Низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России объясняется ранней диагностикой, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин порталу стопкоронавирус.рф.
Роспотребнадзор объяснил низкую смертность от коронавируса в России
  • © РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы

По словам специалиста, на лёгкие клинические формы и бессимптомное течение заболевания приходится 70—80% случаев инфицирования.

«Ранняя диагностика даёт возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжёлых состояний и обеспечивать низкий уровень летальности от COVID-19 в нашей стране», — подчеркнул Акимкин.

Как отметил эксперт, использование высокоспецифичных тест-систем позволяет своевременно выявлять и изолировать пациентов с лёгкими формами заболевания и бессимптомных носителей.

По последним данным, в России выявлено 155 370 заболевших в 85 регионах, 19 865 человек выздоровели, 1451 — умер.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что небольшой уровень смертности из-за осложнений COVID-19 в стране связан с тем, что граждане обращаются за помощью на ранних этапах заболевания и медики оказывают её своевременно. 

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