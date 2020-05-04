В Минздраве рассказали об уровне смертности от коронавируса в России

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Небольшой уровень смертности из-за осложнений от коронавирусной инфекции в России связан с тем, что граждане обращаются за помощью на ранних этапах заболевания и медики оказывают её своевременно. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
В Минздраве рассказали об уровне смертности от коронавируса в России
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

По её словам, в России «очень многое зависит от быстроты оказания помощи», передаёт ТАСС.

«Оказывается, что мы пока ещё готовы и успеваем, у нас позднего обращения очень мало. По качеству оказания помощи — мы здесь можем говорить, что за счёт этого у нас и смертность не такая большая», — сказала она в ролике на YouTube-канале «Соловьёв LIVE».

Специалист сообщила, что в апреле смертность пациентов с коронавирусом в России была на уровне 2,5 случая на 1 млн человек, а через десять дней выросла до 5,5.

Как рассказала Малинникова, этот показатель растёт, но не в таких масштабах, как во многих странах Европы.

В конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается один из самых низких в мире уровней смертности от COVID-19.

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