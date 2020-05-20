Собянин предупредил о росте смертности больных коронавирусом

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Смертность среди пациентов с коронавирусом в мае может быть больше, чем в апреле, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве.
Собянин предупредил о росте смертности больных коронавирусом
  • РИА Новости

Он отметил, что врачи борются за жизнь каждого — тяжелобольные находятся в стационарах по две-три недели. 

«И этот накапливающийся объём создаёт большую нагрузку, во-первых, на систему здравоохранения. С другой стороны, он генерирует высокую смертность, которая, мы видим, в мае будет значительно больше, чем в апреле», — сказал Собянин.

По его словам, это естественно и об этом не стоит забывать при планировании дальнейших шагов.

Как подчеркнул мэр, столица пока остаётся на высокой стадии заболеваемости.

Ранее он сообщил, что в московских больницах лежат около 18 тыс. граждан, болеющих COVID-19 в тяжёлой форме.

По последним данным оперштаба, в городе от коронавирусной инфекции скончались 1726 человек.

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