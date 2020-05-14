Проценко прокомментировал уровень смертности от коронавируса в России

Главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в новом фильме из проекта RT и журналиста Антона Красовского «Эпидемия» прокомментировал низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России.

«Спасибо Италии — она показала всю угрозу нам... Всё, что происходило в Италии, с моей точки зрения, позволило системе, которая взяла на себя половину заболевших, подготовиться», — сказал он.

Проценко отметил, что поддерживает позицию о том, что пока рано делать выводы.

«Когда меня спрашивают: «А какая у вас выживаемость пациентов на длительной ИВЛ?» — а как можно считать, когда она ещё не закончилась… Роль системы, роль подготовки системы, всё, что делается, наверное, тоже значимо», — добавил он.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию СМИ о занижении в столице статистики смертности от COVID-19.

11 мая вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что показатели летальности коронавируса в России в 7,4 раза ниже мировых.

В Роспотребнадзоре, говоря о низком уровне смертности от COVID-19 в России, отмечали, что такая статистика объясняется ранней диагностикой.

14 мая RT и журналист Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» представили фильм с участием главных врачей пяти клиник Москвы, перепрофилированных для лечения COVID-19.