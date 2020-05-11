Голикова сравнила смертность из-за коронавируса в России и в мире

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что смертность от коронавируса в мире на сегодняшний день выросла до 6,8%.

«Несмотря на то что более 48% стран к началу марта текущего года уже имели выраженный рост заболеваемости с темпами 21,6%, доля летальных исходов к концу апреля выросла практически в 3,5 раза и составила по состоянию на 10 мая 2020 года 6,8%», — сказала Голикова.

Она отметила, что показатели летальности от коронавируса в России в 7,4 раза ниже мировых.

По её словам, доля лиц без клинических симптомов в России составляет 46,5%.

Российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в России отметил полученный врачами опыт по борьбе с коронавирусом.