Голикова сравнила смертность из-за коронавируса в России и в мире
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- РИА Новости
«Несмотря на то что более 48% стран к началу марта текущего года уже имели выраженный рост заболеваемости с темпами 21,6%, доля летальных исходов к концу апреля выросла практически в 3,5 раза и составила по состоянию на 10 мая 2020 года 6,8%», — сказала Голикова.
Она отметила, что показатели летальности от коронавируса в России в 7,4 раза ниже мировых.
По её словам, доля лиц без клинических симптомов в России составляет 46,5%.
Российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в России отметил полученный врачами опыт по борьбе с коронавирусом.