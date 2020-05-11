Путин рассказал о полученном врачами опыте борьбы с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в России отметил полученный врачами опыт по борьбе с коронавирусом.

«Врачи сейчас знают о болезни гораздо больше, чем в начале эпидемии, у них есть и собственный опыт, и практика зарубежных коллег. Отработаны новые методики лечения с использованием эффективных аппаратов, производство которых мы также существенно нарастили», — сказал Путин.

Он отметил, что, как показал мировой опыт, неготовность и перегрузка систем здравоохранения стали основной причиной высокой смертности.

Путин добавил, что благодаря заранее принятым в России мерам удалось сохранить многие тысячи жизней.