В рамках проекта RT и Красовского «Эпидемия» вышел фильм с участием пяти главврачей

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RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» представляют фильм с участием главных врачей пяти клиник Москвы, перепрофилированных для лечения COVID-19.

Медики ответили на вопросы, когда ждать плато, какие отягчающие заболевания самые опасные, как лечат тромбоэмболию, как устанавливают причину смерти пациентов с коронавирусом и можно ли верить официальной статистике смертности.

В фильме также рассказывается, как главный врач осуществляет обход в Первой градской больнице, зачем туда приезжал главврач ГКБ №40 Денис Проценко, можно ли медикам в «грязной зоне» брать с собой телефон без чехла и какие пациенты наиболее опасны для сотрудников больницы.

Трое из приглашённых главврачей состоят в клиническом комитете при Департаменте здравоохранения Москвы, который разрабатывает стратегию борьбы с эпидемией и составляет рекомендации по диагностике и лечению COVID-19.

Ранее старшая медсестра стационара кратковременного пребывания 31-й Московской городской клинической больницы Алёна Новикова в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с коронавирусом.

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