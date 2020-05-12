Медсестра прокомментировала ситуацию с коронавирусом

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Старшая медсестра стационара кратковременного пребывания 31-й Московской городской клинической больницы Алёна Новикова прокомментировала ситуацию с коронавирусом.
Медсестра прокомментировала ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

В беседе с НСН она отметила, что с началом эпидемии коронавируса ей пришлось переквалифицироваться и привыкать к работе в специальных костюмах.

Алёна Новикова также призналась, что не может понять людей, которые отказываются соблюдать условия самоизоляции.

«Ты видишь в больнице всё, что происходит, а потом выходишь на улицу и видишь людей, которые не соблюдают режим. Это сложно понять. Как будто мир разделился на два мира поменьше. В одном из которых серьёзная беда и люди сплотились и борются с ней, а во втором люди гуляют и не отдают себе отчёт, что может с ними произойти», — заявила она.

Ранее заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова врач-иммунолог Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как режим самоизоляции влияет на здоровье.

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