Собянин высказался о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в столице.

По его словам, в ряде городов, столкнувшихся с коронавирусом, «превышение смертности над обычной смертностью вырастало в несколько раз».

«У нас такого не было, но тем не менее май был, пожалуй, самым тяжёлым, это было очевидно, потому что пик заболеваемости пришёлся на конец апреля — начало мая», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что за май в Москве умерли чуть более 5200 человек.

«Из них 2700 умерли непосредственно от COVID-19... ещё часть умерла от того, что COVID-19 спровоцировал хронические болезни — это около тысячи человек, остальные умерли по другим причинам, но у них был тест на COVID-19», — добавил он.

Ранее Собянин прокомментировал уровень смертности от коронавирусной инфекции в столице.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с ФАН оценил необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.