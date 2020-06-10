Собянин прокомментировал уровень смертности от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал уровень смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.

«К сожалению, в конце апреля — в начале мая (вы это хорошо помните) у нас был пик заболеваемости», — цитирует РИА Новости Собянина.

Он сообщил, что в различных городах мира «по-разному переживали эти периоды, большинство столкнулись с настоящей трагедией, просто гуманитарной катастрофой».

Мэр заявил, что в Москве «это проходило достаточно сглаженно, тем не менее сегодня уже можно сказать, что цифры смертности по маю достаточно большие». По словам Собянина, эти цифры «меньше, чем у многих городов мира, но тем не менее большие».

Говоря об учёте статистики связанной с COVID-19 смертности, градоначальник рассказал, что в Москве «смотрели и считали не только тех, у кого был положительный тест, но и тех, у кого была явная клиническая картина; делали это в строгом соответствии с рекомендациями ВОЗ». Кроме того, по его словам, «около 1 тыс. человек умерли от других причин, но COVID-19 стал своеобразным катализатором».

Он выразил соболезнования «родным и близким всех, кто умер от COVID-19».

Мэр добавил, что «в июне смертность будет гораздо ниже, эпидемия пошла на убыль».

Ранее в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы сообщили, что в мае «COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5260 случаях».

В конце мая вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России разделили все причины смертности, «которые так или иначе связаны с влиянием COVID-19», на группы.