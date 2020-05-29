Голикова рассказала об учёте связанной с коронавирусом смертности

В России разделили все причины смертности, «которые так или иначе связаны с влиянием COVID-19», на группы. Об этом в ходе брифинга в правительстве сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Так, первая группа — это смертность, которая «чётко связана с COVID-19, где вирус идентифицирован в полном объёме и где или при жизни, или посмертно сделан положительный тест на новую коронавирусную инфекцию».

Ко второй группе, по словам Голиковой, относят случаи, при которых коронавирус не идентифицировали, но «по течению заболевания высока вероятность того, что смерть наступила от COVID-19».

Она пояснила, что данные по этим двум группам объединили. Число «таких смертей за апрель, по данным на сегодняшний день, составляет 1675 в целом по России, из которых 1136 — это там, где COVID-19 на 100% подтверждена всеми данными».

При этом вице-премьер отметила, что данные патолого-анатомических вскрытий из регионов ещё будут поступать, поэтому цифры во второй группе могут измениться.

Третья группа связана «с иными причинами смерти», то есть от тех заболеваний, «которыми человек страдал при жизни, но у этих людей был выявлен положительный тест на коронавирус».

«В этой группе заболеваний мы чётко руководствовались рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, классифицируя основные причины смерти также данными патолого-анатомических вскрытий», — отметила Голикова.

Она сообщила, что третья группа на данный момент «оценивается в 1038 случаев», но это «пока другая причина смерти».

Эта группа была разделена «ещё на две группы, по тем прочим важным состояниям, которые могли бы быть причиной смертности от основного заболевания».

«В процессе патолого-анатомических вскрытий мы увидим, что явилось основной причиной смерти, и, безусловно, когда будем публиковать официальные данные, уже точно сможем ответить на вопрос, сколько здесь «ковидных» смертей, а сколько тех, к которым COVID-19 не имела никакого отношения», — заключила Голикова.

Ранее в Департаменте здравоохранения Москвы заявили, что летальность от коронавирусной инфекции в городе за апрель составляет от 1,4% до 2,8% в зависимости от методики подсчёта.