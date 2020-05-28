Власти Москвы опубликовали статистику смертности от COVID-19 в апреле

Летальность от коронавирусной инфекции в Москве за апрель составляет от 1,4% до 2,8% в зависимости от методики подсчёта. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Департамента здравоохранения столицы.

Там отметили, что Минздрав утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19.

В основу рекомендаций, как указывается, положены принципы, которые установлены международной классификацией болезней ВОЗ с учётом новых рекомендаций по COVID-19. Московские специалисты также приняли участие в подготовке новой методики.

«В 100% случаев смертей с подозрением на COVID-19 в Москве проводится патолого-анатомическое исследование с подробным посмертным анализом», — говорится в сообщении.

Как отмечается, детальная классификация позволяет раскрыть сущность болезни для того, чтобы клиницисты могли корректировать тактику лечения и спасать жизни пациентов.

«Использование нового подхода к классификации причин смерти при COVID-19 позволяет предвидеть или прогнозировать развитие разных клинических событий и принимать в связи с этим необходимые меры», — добавили в Депздраве.

Как отмечается, специалисты из Москвы первыми в мире составили и опубликовали «атлас тяжелейших, часто необратимых патологических изменений органов у умерших от COVID-19».

«Летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4% (если учитывать только случаи, где он явился основной причиной как с подтверждённым, так и с отрицательным лабораторным тестом) до 2,8% (если учесть всех, у кого коронавирус был лабораторно подтверждён, и всех умерших от других причин с подтверждённым COVID-19, даже при полном отсутствии пневмонии)», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что это, «бесспорно, ниже, чем даже по данным официальных сайтов» Нью-Йорка (10%) и Лондона (23%).

Как уточнили в департаменте, изначально оперативно представленная цифра смертности от COVID-19 в апреле (639 случаев) «уточнилась до 636 человек».

Кроме того, были отнесены к коронавирусу те случаи, когда люди имели отрицательный тест, но в результате патолого-анатомического исследования и по клиническим признакам удалось установить, что, скорее всего, причиной смерти стал коронавирус.

Подобных случаев в апреле, как подчёркивается, в Москве было 169.

«Мы проанализировали все случаи смерти в Москве за апрель. В результате было выявлено 756 человек, которые умерли от других причин, но при этом имели положительный тест на коронавирус», — добавили в департаменте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы публикуют все данные о смертельных случаях среди пациентов с коронавирусом и ничего не собираются скрывать.