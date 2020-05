Собянин прокомментировал данные о смертности от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что столичные власти публикуют все данные о смертельных случаях среди пациентов с коронавирусом и ничего не собираются скрывать.

«Невозможно каким-то образом искоренить или сказать, что меньше умерло и так далее. Это полный абсурд, мы сами публикуем впереди всех, впереди паровоза, сколько умерло в этом месяце. И любой человек может сравнить с 2019 годом, с 2018-м», — сказал он.

Также Собянин отметил, что власти разбираются в причинах каждой смерти. По его словам, столичные власти «как не скрывали, так ничего не собираются скрывать».

При этом он отметил, что в мае показатели смертности от коронавируса будут больше. По его словам, «смертность ещё достаточно высокая», так как есть «большой накопленный объём тяжелобольных, за которых борются врачи».

Он подчеркнул, что летальность среди пациентов с коронавирусом в Москве в разы меньше, чем в городах других стран.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на публикацию Bloomberg, в которой под сомнение ставится достоверность данных о смертности от коронавируса в России.

Также МИД направил в The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от COVID-19 в России.