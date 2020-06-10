Власти назвали число смертей от коронавируса в Москве в мае

Короткая ссылка
От коронавирусной инфекции как основной причины в мае 2020 года в Москве скончались 2757 человек. Об этом заявили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.
Власти назвали число смертей от коронавируса в Москве в мае
  • Reuters

«От COVID-19 как основной причины смерти в мае умерло 2757 человек», — говорится в сообщении

Как отметили в департаменте, всего в мае 2020 года в Москве было зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5715 случаев больше, чем в мае 2019-го (9998).

«COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5260 случаях (92% всей избыточной смертности в мае)», — подчеркнули в ведомстве.

При этом там указали, что в мае не было отнесено к смерти от обычной пневмонии ни одного случая.

Ранее Депздрав опубликовал статистику смертности от COVID-19 в апреле, согласно которой летальность составила от 1,4 до 2,8%. 

Как отмечала в конце мая вице-премьер Татьяна Голикова, в России разделили все причины смертности, которые связаны с влиянием COVID-19, на группы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить