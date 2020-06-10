Власти назвали число смертей от коронавируса в Москве в мае

От коронавирусной инфекции как основной причины в мае 2020 года в Москве скончались 2757 человек. Об этом заявили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.

«От COVID-19 как основной причины смерти в мае умерло 2757 человек», — говорится в сообщении.

Как отметили в департаменте, всего в мае 2020 года в Москве было зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5715 случаев больше, чем в мае 2019-го (9998).

«COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5260 случаях (92% всей избыточной смертности в мае)», — подчеркнули в ведомстве.

При этом там указали, что в мае не было отнесено к смерти от обычной пневмонии ни одного случая.

Ранее Депздрав опубликовал статистику смертности от COVID-19 в апреле, согласно которой летальность составила от 1,4 до 2,8%.

Как отмечала в конце мая вице-премьер Татьяна Голикова, в России разделили все причины смертности, которые связаны с влиянием COVID-19, на группы.