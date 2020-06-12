Учёные назвали период возможного конца эпидемии коронавируса в России

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Учёные Российского химико-технологического университета имени Менделеева спрогнозировали, что эпидемия коронавируса в России может закончиться в конце июля 2020 года.
Учёные назвали период возможного конца эпидемии коронавируса в России
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«Математическая модель прогнозирует конец эпидемии в России — конец июля, численность инфицированных к концу июля — порядка 524 тыс. человек», — говорится в докладе, опубликованном на сайте университета.

Отмечается, что при постепенном снятии ограничений не исключены новые вспышки заболеваемости. В связи с этим учёные призывают соблюдать меры предосторожности.

«Следует отметить, что распространение эпидемии в России не закончилось. Уже более двух последних недель ежедневный прирост численности инфицированных в регионах России превышает 6000 инфицированных в день. Это значит, что в регионах есть очаги эпидемии», — уточняется в докладе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал уровень смертности от коронавирусной инфекции в столице.

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