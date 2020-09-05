Бодрящий эффект: за счёт чего мировые цены на чай обновили трёхлетний максимум

По данным Всемирного банка, в августе мировые цены на чай обновили трёхлетний максимум. Эксперты связывают это с ухудшением ситуации с коронавирусом в Индии, которая является одним из главных производителей и поставщиков товара в мире. Число инфицированных COVID-19 в южноазиатской республике приблизилось к 4 млн, а введённые карантинные меры вместе с неблагоприятными погодными условиями привели к срыву сбора урожая. По словам экспертов, на сегодняшний день основным покупателем индийских чайных листьев остаётся Россия. Как в текущих условиях может измениться стоимость популярного напитка — в материале RT.

В августе 2020 года средняя стоимость чая на крупнейших мировых торговых площадках выросла на 4,3% и составила $3,16 за килограмм. Значение стало самым высоким с ноября 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка, который рассчитывает цену на чай на основе котировок трёх аукционов в Коломбо (Шри-Ланка), Калькутте (Индия) и Момбасе (Кения).

С начала года в Шри-Ланке средний уровень чайных цен поднялся на 5% (до $3,38 за килограмм), а в Кении снизился на 9,5% (до $2). В свою очередь, в Индии показатель вырос почти на 80% и достиг максимального уровня за последние 60 лет — $4,09 за килограмм.

Рекордное удорожание товара опрошенные RT эксперты во многом связывают с ухудшением эпидемиологической ситуации в Индии. По данным Университета Джонса Хопкинса, за последний месяц число выявленных случаев заболевания COVID-19 в южноазиатской республике выросло более чем в два раза и вплотную приблизилось к отметке 4 млн.

Согласно оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Индия — второй по объёму производитель чайных листьев в мире и входит в четвёрку крупнейших экспортёров товара. В самой отрасли трудоустроено порядка 3,5 млн жителей страны. Введённые ещё весной жёсткие карантинные ограничения на территории республики привели к срыву сбора чайных урожаев, в результате чего цены на глобальном рынке начали расти.

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«Снижение сбора урожая логичным образом привело к удорожанию продукта: чем меньше предложение, тем выше его стоимость. В результате последствий пандемии сбор чая в Индии был практически сорван. Обычный график уборки чайных листьев задержался, из-за чего продукция переросла и её уже нельзя было собирать», — объяснила в разговоре с RT старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

По данным Чайного совета Индии, в апреле 2020 года производство чая в стране сократилось более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составило 39 тыс. тонн. К началу августа ежемесячный объём производства смог отыграть значительную часть потерь и восстановился до 161 тыс. тонн. Впрочем, показатель по-прежнему остаётся заметно ниже прошлогодних значений.

«По итогам 2020 года производство чая в Индии в среднем может упасть примерно на 35—40%. Свою роль в этом сыграли не только последствия пандемии, но и неблагоприятные погодные явления: весной и в начале лета в Северной Индии почти не прекращались осадки», — добавила Бодрова.

Отметим, что на сегодняшний день одним из главных покупателей чая у Индии остаётся Россия. Вместе с тем резкий рост стоимости товара в южноазиатской республике может не отразиться на розничных ценах в российских магазинах в ближайшее время. Такое мнение в интервью RT выразил вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Хотя Россия считается крупнейшим потребителем чая индийского производства, заметного роста цен у нас может не произойти. Дело в том, что ритейлеры фиксируют ощутимое ослабление потребительского спроса, и потому могут найти варианты снижения розничных цен на чай за счёт увеличения розничной стоимости других товаров. Всё же чай входит в число наиболее популярных продуктов в нашей стране», — отметил Сигал.

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Более того, снижение поставок индийского чая Россия может компенсировать за счёт наращивания покупок товара у других производителей. Об этом в беседе с RT рассказал управляющий партнёр агентства Agro & Food Communications Илья Березнюк.

«В текущем году потребление чая в России растёт, а импорт увеличился примерно на 7%. Основными поставщиками выступают Индия, Кения и Китай. В целом же мы импортируем чай из 45 стран, поэтому может восполнить потерянные объёмы индийской продукции», — пояснил Березнюк.

Как подчеркнул Павел Сигал, в настоящий момент на складах российских оптовых компаний и ритейлеров всё ещё сохраняются достаточные объёмы чая прошлого урожая. На этом фоне незначительный рост цен на продукт может произойти только к концу 2020 года, когда в страну начнут поступать оптовые партии продукции из Индии по новым закупочным ценам.