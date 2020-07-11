Закипающие цены: как обострение ситуации с COVID-19 в Индии спровоцировало удорожание чая в мире

С начала лета число выявленных носителей коронавируса в Индии выросло более чем в четыре раза и превысило 820 тыс. Введение карантинных ограничений в стране привело к срыву первого сбора чайного урожая. В результате стоимость товара на мировом рынке обновила двухлетний максимум. Как отмечают эксперты, текущее положение дел может сказаться на оптовых ценах популярного напитка в РФ. В то же время специалисты не ожидают резкого удорожания чая на полках российских магазинов.

С начала лета число выявленных случаев заболевания COVID-19 в Индии выросло более чем в четыре раза и превысило отметку 820 тыс. В результате менее чем за полтора месяца южноазиатская республика поднялась с седьмого на третье место в мире по количеству заражённых коронавирусом.

По словам опрошенных RT экспертов, резкое обострение эпидемической ситуации в Индии привело к сильному удорожанию чая на глобальном рынке. В июне средняя стоимость товара на крупнейших мировых торговых площадках выросла на 13% по сравнению с маем и достигла $2,84 за килограмм. Значение стало самым высоким с июля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка, который рассчитывает цену на чай на основе котировок трёх аукционов — в Коломбо (Шри-Ланка), Калькутте (Индия) и Момбасе (Кения).

Также по теме Заражённые зёрна: чем экономические проблемы Колумбии и Бразилии могут угрожать мировому рынку кофе В апреле объёмы производства и экспорта кофе в Колумбии обвалились почти на треть. Наблюдаемую динамику эксперты связывают с...

Примечательно, что по итогам июня в Шри-Ланке и Кении средний уровень чайных цен снизился — на 11% и 6% (до $3,33 и $1,85 за килограмм соответственно). А вот в Индии показатель увеличился почти в два раза и достиг максимального уровня за последние девять лет — $3,35 за килограмм.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Индия — второй по объёму производитель чайных листьев в мире и входит в четвёрку крупнейших экспортёров товара. Введённые ещё весной жёсткие карантинные меры в стране привели к приостановке сбора первого урожая чая и нанесли заметный удар по мировому предложению товара. В результате цены на глобальном рынке начали расти. Об этом в беседе с RT рассказал генеральный директор Российской ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

«Хотя впоследствии индийские власти несколько ослабили ограничения и чайные плантации смогли снова начать работу, потеря первого урожая сказалась и на последующих сборах. Дело в том, что, если пропустить первый сбор и вовремя не срезать листья, они перерастают. В итоге урожайность чайного куста падает», — добавил эксперт.

По последним данным Чайного совета Индии, в апреле 2020 года производство чая в стране сократилось больше чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составило 39 тыс. тонн. Аналитики отмечают, что в последующие несколько месяцев чайные сборы могли ещё снизиться.

«Введённый карантин длился дольше ожидаемых первоначально сроков. Именно поэтому индийские специалисты считают, что по итогам текущего года объём сбора чая не удастся полностью восстановить, а общий уровень производства будет на 120 тыс. тонн ниже, чем в 2019-м», — рассказал RT шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

В условиях пандемии чайная отрасль Индии оказалась наиболее уязвимой по сравнению с другими странами — производителями товара. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил старший аналитик «Фабрики инвестиционных идей» БКС Виталий Громадин. По его словам, текущее положение дел во многом связано с чрезмерной зависимостью индийского производства чая от ручного труда.

«Например, в китайской чайной индустрии гораздо шире применяется механизация. В результате с плантаций, в два раза меньших по площади, чем в Индии, можно собрать в два раза больше урожая. Противники применения механизированного сбора урожая опасаются потери статуса эксклюзивности при ручном сборе чайных листьев. Тем не менее пандемия может подтолкнуть Индию в сторону автоматизации, по крайней мере для более экономичных сортов чая», — предположил Громадин.

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

По данным Чайного совета Индии, на сегодняшний день одним из главных покупателей товара у республики является Россия. В связи с этим эксперты не исключают, что резкое удорожание индийских листьев может в определённой степени отразиться и на российских ценах на товар. В то же время возможное изменение стоимости чая в магазинах может произойти только к концу 2020 года, считает Пётр Пушкарёв.

«Сейчас на складах российских торговых сетей запасов чая по-прежнему остаётся довольно много. Поэтому даже если оптовые закупочные цены пойдут в гору и вырастут, скажем, на 20—25%, то на розничных ценах в магазинах для простых покупателей подорожание может сказаться не раньше начала зимы, когда в холодное время года спрос на чай традиционно возрастает», — объяснил эксперт.

В то же время, как полагает Рамаз Чантурия, российские ретейлеры могут воздержаться от повышения розничных цен на чай. Такое мнение эксперт объясняет особенностями работы торговых сетей в условиях пандемии.