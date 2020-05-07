Заражённые зёрна: чем экономические проблемы Колумбии и Бразилии могут угрожать мировому рынку кофе

В апреле объёмы производства и экспорта кофе в Колумбии обвалились почти на треть. Наблюдаемую динамику эксперты связывают с введёнными ограничениями на фоне пандемии COVID-19 и падением спроса на товар в ЕС и США. Другой крупнейший поставщик кофейных зёрен — Бразилия — также вынужден снизить темпы сбора урожая из-за нехватки рабочей силы. По оценкам аналитиков, текущее положение дел может привести к резкому росту мировых цен на бодрящий напиток по итогам года. В то же время, как отмечают специалисты, в России удорожание окажется сдержанным за счёт снижающегося потребления кофе.

В апреле 2020 года экспорт кофе из Колумбии сократился на 32%. Об этом свидетельствуют данные Национальной федерации производителей кофе страны. Так, мировой лидер на рынке арабики (на данный вид кофе приходится почти 70% глобального производства) смог продать только 592 тыс. мешков (каждый мешок кофейных зёрен весит 60 кг) против 872 тыс. в апреле 2019-го.

Одновременно в Колумбии заметно уменьшились объёмы кофейного производства. Соответствующий показатель опустился на 28% — до 744 тыс. мешков по сравнению с 1,3 млн годом ранее.

Главной причиной наблюдаемой динамики эксперты называют последствия пандемии COVID-19. В рамках борьбы с распространением инфекции колумбийские власти ввели ограничения на транспортировку товаров и перемещение рабочей силы. Одновременно в стране приостановили международное авиа- и железнодорожное сообщение. Об этом в беседе с RT рассказал президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Сезон сбора урожая в стране находится на гране срыва: нарушены логистические цепочки, а некоторые контракты на поставку зерна отменены. Это может привести к тому, что товар так и останется у поставщиков. Местные производители вряд ли сумеют реализовать весь объём собранного урожая на внутреннем рынке, что рискует обернуться профицитом товара в стране», — пояснил эксперт.

На сегодняшний день продажа кофе на мировые рынки является одним из ключевых источников пополнения колумбийского бюджета. В то же время почти 30% экспорта приходилось на страны ЕС и США, которые оказались лидерами по числу заболевших COVID-19. Об этом в беседе с RT рассказал начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Премьер» Василий Карпунин.

«Сейчас на фоне закрытия кафе и ресторанов, а также перехода на удалённый режим работы потребление кофе в Европе и Штатах сократилось. Этот фактор также негативно сказался на экспортных возможностях Колумбии, для которой поставки зёрен — это одна из главных статей дохода. С учётом такой динамики ВВП страны рискует сократиться в 2020 году на 2—3%», — полагает аналитик.

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Похожей оценки придерживаются и в Международном валютном фонде (МВФ). Согласно прогнозу организации, по итогам года объём экономики Колумбии может снизиться на 2,4%. Падение может стать крупнейшим с 1999 года.

Аналогичное положение дел эксперты отмечают и в Бразилии — ещё одном крупном производителе кофе. МВФ прогнозирует падение ВВП страны сразу на 5,3% по итогам года. Согласно подсчётам Всемирного банка, обвал экономики рискует оказаться самым масштабным почти за 60 лет.

В условиях пандемии Бразилия столкнулась с острой нехваткой рабочей силы. Такую точку зрения в беседе с RT озвучил генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

«Сейчас затруднено перемещение трудовых мигрантов: многие не могут из-за ограничений добраться до места сбора урожая. Также работа на плантациях — малооплачиваемый труд, поэтому часть населения не хочет рисковать ради низкого заработка. Более того, по правилам карантина сотрудники кофейных плантаций должны соблюдать дистанцию 1,5—2 м. Вкупе эти факторы негативно сказываются на объёме и темпах сбора зёрен», — отметил эксперт.

Дело вкуса

Как отмечают аналитики, спад производства кофе в ключевых странах-экспортёрах рискует обернуться заметным удорожанием товара на глобальном рынке. По оценке Василия Карпунина, до конца года стоимость зёрен на сырьевых биржах может прибавить порядка 20—25%. В то же время, как полагает Павел Сигал, мировые розничные цены рискуют вырасти на 15—65%.

По мнению аналитиков, в определённой степени глобальный тренд может сказаться и на России. В первую очередь цены рискуют вырасти в сфере оптовых продаж. Как отмечает Василий Карпунин, во многом такая ситуация может быть связана с недавним ослаблением курса рубля.

«На фоне пандемии и низких цен на нефть рубль показал снижение к мировым валютам, что привело к росту закупочных цен для производств внутри страны. В результате компании уже начали повышать цены на готовый молотый и растворимый кофе, а по итогам года цены на оптовом рынке могут вырасти на 15—20%», — полагает эксперт.

Впрочем, на фоне возможного увеличения оптовых цен опрошенные RT эксперты не ожидают резкого удорожания кофе в рознице. Рамаз Чантурия объясняет такое положение дел особенностями вкусовых предпочтений россиян и ожидаемым падением спроса на кофе внутри страны.