Аграрная перезагрузка: Россия за шесть лет снизила импорт продовольствия на треть

За шесть лет действия продовольственного эмбарго Россия снизила импорт продуктов питания почти на треть — до $30 млрд. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны. С момента введения ограничений в ответ на западные санкции российские аграрии смогли не только обеспечить внутренние потребности государства в продовольствии, но и в полтора раза увеличили поставки за рубеж. Основными покупателями продукции стали преимущественно азиатские и африканские страны. Как отмечают специалисты, продуктовое эмбарго привело к притоку инвестиций в отрасль и созданию большого числа рабочих мест.

За последние шесть лет Россия сократила поставки продуктов питания из-за рубежа почти на треть — с $43,3 млрд в 2013 году до $30 млрд в 2019-м. Об этом говорится в докладе Минсельхоза РФ, посвящённом подведению итогов действия продовольственного эмбарго за указанный период.

Напомним, 6 августа 2014 года президент Владимир Путин подписал указ, запретивший ввоз в Россию некоторых видов сельхозпродукции из стран, которые ранее ввели санкции против Москвы. Речь идёт, в частности, о государствах ЕС, США, Канаде и Австралии. Запрет коснулся мяса, колбасы, молочной продукции, рыбы и морепродуктов, овощей и фруктов.

По оценке Минсельхоза, за шесть лет импорт свинины сократился почти в десять раз (с $2,6 млрд до $270 млн), мяса крупного рогатого скота — в 2,5 раза (с $3,2 млрд до $1,3 млрд), птицы — вдвое (с $911 млн до $410 млн), а овощей и молочной продукции — на треть.

За то же время объём государственной поддержки сельского хозяйства в России вырос более чем в полтора раза и в 2019 году превысил 311 млрд рублей, а производство агропромышленной продукции увеличилось на 22,4%. В результате, как отмечают в министерстве, отрасль стала «одним из драйверов российской экономики».

Более того, за годы действия продэмбарго Россия значительно улучшила показатели продовольственной безопасности. Об этом в беседе с RT рассказал управляющий партнёр агентства Agro & Food Communications Илья Березнюк.

«Например, российские сыры смогли получить до 70—80% мест на полках наших магазинов, в то время как до эмбарго показатель находился на уровне 30—40%. Также хорошие результаты показало овощеводство. Благодаря ограничениям на импорт и субсидиям государства российские аграрии сейчас обеспечивают огурцами продовольственный рынок на 100%, по томатам — на 55—57%. Также поднялось грибоводство за счёт того, что шампиньоны и вешенки мы стали выращивать сами после введения ограничений», — рассказал Березнюк.

Новые покупатели

Причём российские аграрии смогли не только обеспечить внутренние потребности страны в продовольствии, но и увеличить экспорт, а также выйти на зарубежные рынки по некоторым позициям сельскохозяйственных товаров.

«Российский аграрный экспорт увеличился в полтора раза и составил $25,6 млрд по итогам 2019 года против $16,8 млрд в 2013 году. В том числе зафиксирован существенный рост поставок за рубеж мясной и масложировой продукции, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности», — говорится в докладе Минсельхоза.

«Россия вошла в число лидеров по поставкам пшеницы, растительного масла, рыбы, сахара и ряда других категорий», — отмечается в документе.

Согласно прогнозу ведомства, в текущем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020-го по 30 июня 2021-го) Россия способна увеличить поставки пшеницы за рубеж на 4,5% — до 35 млн тонн. По этому показателю страна может заметно обойти других крупных экспортёров, таких как Евросоюз (28,5 млн тонн), США (26 млн) и Канада (24,5 млн тонн).

«На сегодняшний день мы поставляем пшеницу почти в 100 стран мира. Также в последние годы Россия увеличила поставки мяса птицы и куриных субпродуктов в Китай. Помимо этого, наши производители активно продают рыбу в Южную Корею, Японию и африканские страны, включая Нигерию. При этом Вьетнам у нас покупает почти полный спектр продовольствия — от пшеницы и до мяса птицы», — отметил Илья Березнюк.

РИА Новости

© Денис Абрамов

По итогам 2019 года основными покупателями российского продовольствия стали Китай (на долю страны пришлось 13% всех поставок аграрной продукции), Турция (10%), Казахстан (7,3%), Южная Корея (6,3%) и Египет (6%). Об этом RT рассказал инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

«Надо отметить, что поначалу введение продэмбарго оказалось непростым для наших аграриев. На тот момент в результате ослабления рубля подорожали импортная специализированная техника, корма и добавки, агрохимия, а также снизилась покупательская способность населения, и подорожали кредиты. Тем не менее «вакуум» после ограничения импорта довольно быстро заполнила отечественная продукция, а по мере насыщения внутреннего рынка производители стали уделять всё больше внимания развитию экспорта. Для компаний это в первую очередь диверсификация рынков сбыта и валютная выручка», — рассказал Александр Бахтин.

По его словам, наблюдаемый в последние годы рост сельского хозяйства дал импульс для развития пищевой, перерабатывающей и лёгкой промышленности. При этом с увеличением потребностей развивающейся отрасли выросло производство минеральных удобрений, пестицидов и продукции машиностроения, добавил эксперт.

Эффект ограничений

Как отмечают в Минсельхозе, действие ограничительных мер также способствовало притоку инвестиций, созданию дополнительных рабочих мест в сельском хозяйстве и в смежных отраслях. Такая ситуация оказала дополнительную поддержку экономике и в условиях пандемии коронавируса.

«Открытие и интенсивное развитие агропредприятий по всей стране позволило значительно улучшить ситуацию с занятостью на селе. Более того, сегодня, когда Россия, как и весь мир, сталкивается с различными последствиями пандемии коронавируса, АПК выступает донором рабочих мест для других секторов экономики и готов принимать специалистов из самых разных в том числе высокотехнологичных областей», — отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

РИА Новости

© Денис Абрамов

В то же время введённые продовольственные санкции нанесли заметный урон европейским производителям сельхозпродукции, признают опрошенные RT эксперты. Как отметил Илья Березнюк, в первую очередь пострадали поставщики рыбной и молочной продукции. Помимо этого, убытки понесли европейские экспортёры свинины и фруктов, рассказал Александр Бахтин.

«К примеру, почти половина яблок и груш, которые Европа отправляла на экспорт, приходилось на Россию. Среди наиболее пострадавших стран — Финляндия, Польша, Германия, Франция, Австрия, Нидерланды. По расчётам ФТС, из-за введённого эмбарго зарубежные страны каждый год теряют около $8,3 млрд», — заключил аналитик.