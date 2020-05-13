Зерновое первенство: за счёт чего Россия может вновь стать мировым лидером по экспорту пшеницы

В 2020/21 сельхозгоду Россия может вновь стать мировым лидером по экспорту пшеницы. К такому выводу пришли эксперты американского Министерства сельского хозяйства. По подсчётам ведомства, российские поставки зерновой культуры за рубеж достигнут 35 млн тонн, что заметно превысит показатели других крупных экспортёров — ЕС, США и Канады. Специалисты прогнозируют, что в новом сезоне в России будет собрано 77 млн тонн пшеницы. Аналитики считают, что подобные результаты могут позитивно сказаться и на стоимости хлебобулочных изделий внутри страны.

В следующем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020-го по 30 июня 2021-го) Россия способна увеличить поставки пшеницы за рубеж на 4,5% — до 35 млн тонн. По этому показателю страна может заметно обойти других крупных экспортёров, таких как Евросоюз (28,5 млн тонн), США (26 млн) и Канада (24,5 млн). Соответствующие данные содержатся в докладе Министерства сельского хозяйства Соединённых Штатов.

Как отмечают в ведомстве, во многом экспортное лидерство России будет обеспечено рекордными объёмами урожая. Американские аналитики прогнозируют, что в предстоящем сезоне российские аграрии могут собрать максимальный за последние три года объём пшеницы — 77 млн тонн.

«Благодаря новому богатому урожаю Россия вновь займёт место ведущего мирового экспортёра пшеницы. Вероятно, в первой половине сельскохозяйственного года экспортные цены страны будут конкурентоспособными, поставки будут идти быстрыми темпами, что потенциально может ограничить долю конкурентов на рынке в период с июля по декабрь», — подчеркивают эксперты американского Минсельхоза.

Резкое увеличение объёмов экспорта российской пшеницы наметилось ещё в начале весны 2020 года. Одной из причин наблюдаемой динамики стало ослабление рубля на фоне обвала нефтяных цен и глобальной пандемии коронавируса. Об этом в беседе с RT рассказала директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.

«Рост курса мировых валют весной 2020 года повысил конкурентоспособность российских поставщиков и дал им ценовое преимущество. Аграрии стали массово поставлять продукт за рубеж, что привело к росту цен на внутреннем рынке. Чтобы стабилизировать ситуацию, Минсельхоз России приостановил экспорт зерновых за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Но это временные меры, которые перестанут действовать с 1 июля 2020 года. В итоге в 2020/21 сельскохозяйственном году экспорт пшеницы может оказаться выше прогнозов и составить 36 млн тонн», — рассказала Тюрина.

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Отчасти первенство России среди мировых экспортёров пшеницы может стать возможным и благодаря снижению объёмов европейских поставок зерна. Такую точку зрения в разговоре с RT озвучил управляющий партнёр агентства Agro & Food Communications Илья Березнюк.

«В текущем сельскохозяйственном году Евросоюз экспортирует около 35 млн тонн пшеницы. Ожидаемое снижение поставок в следующем году — почти на 6,5 млн тонн — будет связано с сокращением посевных площадей, а также обусловлено сложными погодными условиями в Западной Европе, где осенью посевы пострадали от дождей», — пояснил эксперт.

Примечательно, что нестабильность погодных условий может в определённой степени повлиять и на российский урожай пшеницы. Так, ранее специалисты Гидрометцентра России сообщили, что в ряде регионов страны сформировались условия для засухи. Об этом пишет ТАСС. Впрочем, как полагает Илья Березнюк, эффект климатических изменений может быть временным.

«Сейчас нехватка влаги наблюдается на фоне достаточно сухой весны, но это временный эффект. Уже в начале лета прогнозируются дожди, что положительно скажется на урожае. Более того, аномально тёплая и бесснежная зима не позволила почве промёрзнуть, поэтому озимые культуры не пострадали. В итоге урожай пшеницы по итогам грядущего сезона может вовсе составить 80—81 млн тонн», — отметил Березнюк.

Как ожидается, высокий урожай пшеницы в России позволит сдержать удорожание муки и хлеба. В результате в 2020 году рост цен на хлебобулочные изделия не превысит уровень инфляции. Об этом в интервью RT рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«На фоне временной приостановки экспорта зерновых за пределы ЕАЭС до 1 июля властям удалось избежать дефицита зерна внутри страны. Более того, ценам окажет поддержку рекордно высокий уровень сбора урожая пшеницы. Это обеспечит невысокий рост стоимости хлебобулочной продукции по итогам года, который не превысит инфляцию (в пределах 4—5%) и вполне может оказаться даже ниже её», — подчеркнул Гойхман.

Как полагает Илья Березнюк, до конца лета средний рост цен на хлеб в России не превысит 1—2%. При этом, по словам опрошенных RT экспертов, положительное влияние на ценовую динамику оказывают действия Министерства сельского хозяйства страны.

В апреле ведомство начало масштабные продажи зерна на внутреннем рынке из государственного интервенционного фонда. Как ожидается, действия министерства должны стабилизировать стоимость зерновых в стране. Ведомство искусственно увеличивает предложение на рынке и тем самым помогает сдержать рост цен.

«Свою позитивную роль сыграли и интервенции Минсельхоза, который с середины прошлого месяца реализовал из госфонда более 1 млн тонн пшеницы. Иными словами, переживать за внутренние цены не стоит», — рассказал RT директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.