Ценная культура: как удорожание пшеницы может повлиять на стоимость мучных изделий в России
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С начала рабочей недели Министерство сельского хозяйства России начало масштабные продажи зерна на внутреннем рынке из государственного интервенционного фонда. Как ожидается, действия министерства должны стабилизировать стоимость зерновых в стране. Ведомство искусственно увеличивает предложение на рынке и тем самым помогает сдержать рост цен.
«Для удовлетворения нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также предприятий животноводства в общей сложности на внутренний рынок планируется направить до 1,5 млн тонн зерна. Если цена на зерно опустится ниже установленного предельного уровня, товарные интервенции будут прекращены», — говорится в сообщении Минсельхоза.
Отметим, с конца 2019 года средний уровень российских цен на пшеницу 3-го класса (наиболее распространённый сорт зерна) вырос более чем на 15% — до 12,2 тыс. рублей за тонну. Об этом свидетельствуют материалы министерства.
Во многом наблюдаемое удорожание зерновых в России обусловлено сезонным фактором, а также увеличением мировых цен на товар. Об этом в интервью RT рассказал управляющий партнёр агентства Agro&Food Communications Илья Березнюк. По данным биржи MATIF, с января 2020 года мировые цены на мукомольную пшеницу увеличились на 5% и вплотную приблизились к отметке €200 за тонну. Значение стало самым высоким с августа 2019-го.
«На укрепление мировых цен на зерно повлияло введение экспортных ограничений в ряде государств. В частности, Россия и Казахстан установили квоты на поставки пшеницы, чем ограничили глобальное предложение. Кроме того, на стоимости зерна отразилось относительно плохое состояние посевов во Франции», — отметил Березнюк.
По словам экспертов, также на котировки повлияли последствия пандемии коронавируса. По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заражённых в мире превысило 1,77 млн, более 111 тыс. инфицированных скончались. Панические настроения среди потребителей в большинстве стран мира подстёгивают импортёров к созданию запасов муки, круп и макарон.
«Рост цен на зерно на внутреннем рынке потянулся следом за внешними ценами. Потребность в относительно дешёвых продуктах по всему миру увеличилась на фоне пандемии и падения уровня благосостояния населения во многих странах», — рассказала RT старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.
Более того, как отмечают аналитики, с начала весны стоимость зерновых начала дополнительно расти на фоне общего увеличения потребительских цен в России. Согласно оценке Минэкономразвития, в марте инфляция ускорилась до 2,54% в годовом выражении после 2,31% в феврале.
«Ключевыми проинфляционными факторами в марте стали ослабление рубля (по оценке, на 15,9% по отношению к февралю в номинальном эффективном выражении после стабильной динамики в начале года), а также повышенный спрос в отдельных сегментах потребительского рынка», — говорится в обзоре министерства.
Как отмечают в ведомстве, в прошедшем месяце было зафиксировано удорожание всех товаров, за исключением плодоовощной продукции. В то же время, как полагают эксперты, действия Минсельхоза позволят сдержать дальнейший рост цен на зерновые.
«Продажи зерна из интервенционного фонда могут несколько сбалансировать рынок, хотя розничные цены на хлеб, марафоны и иную мучную продукцию уже дёрнулись вверх. Фактических оснований для роста цены нет, но потребительский рынок очень чувствителен к любой неопределённости, а потому розница поднимает ценник на всякий случай», — подчеркнула Анна Бодрова.
Как отмечает Андрей Березнюк, помимо политики Минсельхоза, давление на стоимость зерновых может оказать общее перепроизводство товара на внутреннем рынке. По словам эксперта, в 2020 году объём нового урожая пшеницы может достигнуть рекордных 84 млн тонн. При этом потребление может оказаться заметно ниже — в районе 78—79 млн тонн.
На этом фоне опрошенные RT аналитики не ожидают серьёзного роста цен на мучную продукцию в России в 2020 году.
«В среднем повышение цен состоится в пределах 5% по всему спектру мучных изделий, ярче всего это будет видно в кондитерских продуктах, меньше всего — в ценах на хлеб. Изменения цены на хлеб обычно сглаженные, потому что он является стратегическим продуктом и цену на него государство может зафиксировать в любой момент», — пояснила Бодрова.
Как рассказал RT управляющий директор СОВЭКОН Андрей Сизов, до конца лета средний рост цен на хлеб может составить около 1—2% в месяц, после чего показатель может стабилизироваться на определённое время.