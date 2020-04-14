Ценная культура: как удорожание пшеницы может повлиять на стоимость мучных изделий в России

Минсельхоз запустил масштабные продажи зерна на внутреннем рынке. Действия министерства должны стабилизировать цены на пшеницу, которые в последнее время начали расти. Как отмечают эксперты, товар заметно подорожал на фоне сезонных факторов, общего ускорения инфляции в стране и глобальных последствий коронавируса. В то же время аналитики не ожидают значительного роста стоимости мучных изделий в 2020 году.

С начала рабочей недели Министерство сельского хозяйства России начало масштабные продажи зерна на внутреннем рынке из государственного интервенционного фонда. Как ожидается, действия министерства должны стабилизировать стоимость зерновых в стране. Ведомство искусственно увеличивает предложение на рынке и тем самым помогает сдержать рост цен.

«Для удовлетворения нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также предприятий животноводства в общей сложности на внутренний рынок планируется направить до 1,5 млн тонн зерна. Если цена на зерно опустится ниже установленного предельного уровня, товарные интервенции будут прекращены», — говорится в сообщении Минсельхоза.

Отметим, с конца 2019 года средний уровень российских цен на пшеницу 3-го класса (наиболее распространённый сорт зерна) вырос более чем на 15% — до 12,2 тыс. рублей за тонну. Об этом свидетельствуют материалы министерства.

Во многом наблюдаемое удорожание зерновых в России обусловлено сезонным фактором, а также увеличением мировых цен на товар. Об этом в интервью RT рассказал управляющий партнёр агентства Agro&Food Communications Илья Березнюк. По данным биржи MATIF, с января 2020 года мировые цены на мукомольную пшеницу увеличились на 5% и вплотную приблизились к отметке €200 за тонну. Значение стало самым высоким с августа 2019-го.

«На укрепление мировых цен на зерно повлияло введение экспортных ограничений в ряде государств. В частности, Россия и Казахстан установили квоты на поставки пшеницы, чем ограничили глобальное предложение. Кроме того, на стоимости зерна отразилось относительно плохое состояние посевов во Франции», — отметил Березнюк.

По словам экспертов, также на котировки повлияли последствия пандемии коронавируса. По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заражённых в мире превысило 1,77 млн, более 111 тыс. инфицированных скончались. Панические настроения среди потребителей в большинстве стран мира подстёгивают импортёров к созданию запасов муки, круп и макарон.

Также по теме Слабое зерно: почему обвал цен на нефть ударил по мировому рынку пшеницы На фоне масштабного обвала нефтяных котировок мировые цены на пшеницу опустились до минимума за полгода. Такую динамику аналитики...

«Рост цен на зерно на внутреннем рынке потянулся следом за внешними ценами. Потребность в относительно дешёвых продуктах по всему миру увеличилась на фоне пандемии и падения уровня благосостояния населения во многих странах», — рассказала RT старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Более того, как отмечают аналитики, с начала весны стоимость зерновых начала дополнительно расти на фоне общего увеличения потребительских цен в России. Согласно оценке Минэкономразвития, в марте инфляция ускорилась до 2,54% в годовом выражении после 2,31% в феврале.

«Ключевыми проинфляционными факторами в марте стали ослабление рубля (по оценке, на 15,9% по отношению к февралю в номинальном эффективном выражении после стабильной динамики в начале года), а также повышенный спрос в отдельных сегментах потребительского рынка», — говорится в обзоре министерства.

Как отмечают в ведомстве, в прошедшем месяце было зафиксировано удорожание всех товаров, за исключением плодоовощной продукции. В то же время, как полагают эксперты, действия Минсельхоза позволят сдержать дальнейший рост цен на зерновые.

«Продажи зерна из интервенционного фонда могут несколько сбалансировать рынок, хотя розничные цены на хлеб, марафоны и иную мучную продукцию уже дёрнулись вверх. Фактических оснований для роста цены нет, но потребительский рынок очень чувствителен к любой неопределённости, а потому розница поднимает ценник на всякий случай», — подчеркнула Анна Бодрова.

Как отмечает Андрей Березнюк, помимо политики Минсельхоза, давление на стоимость зерновых может оказать общее перепроизводство товара на внутреннем рынке. По словам эксперта, в 2020 году объём нового урожая пшеницы может достигнуть рекордных 84 млн тонн. При этом потребление может оказаться заметно ниже — в районе 78—79 млн тонн.

На этом фоне опрошенные RT аналитики не ожидают серьёзного роста цен на мучную продукцию в России в 2020 году.

«В среднем повышение цен состоится в пределах 5% по всему спектру мучных изделий, ярче всего это будет видно в кондитерских продуктах, меньше всего — в ценах на хлеб. Изменения цены на хлеб обычно сглаженные, потому что он является стратегическим продуктом и цену на него государство может зафиксировать в любой момент», — пояснила Бодрова.

Как рассказал RT управляющий директор СОВЭКОН Андрей Сизов, до конца лета средний рост цен на хлеб может составить около 1—2% в месяц, после чего показатель может стабилизироваться на определённое время.