Ответный ход: как изменился сельхозрынок России за пять лет продовольственного эмбарго

6 августа 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» в ответ на санкции Запада против РФ. В этот же день вступило в силу эмбарго на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ограничения коснулись колбасы, мяса, овощей, фруктов, морепродуктов, рыбы, сыров и другой молочной продукции. Экономисты подчёркивают, что контрсанкции стали стимулом для российских производителей и способствовали развитию сельского хозяйства в стране.

Российские контрсанкции затронули импорт продовольствия, однако при их введении пять лет назад правительство рассчитывало не только на дипломатический эффект, но и развитие национального сельскохозяйственного производства. Впрочем, главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Василий Узун в разговоре с RT подчеркнул, что ещё до введения эмбарго в стране наблюдался процесс увеличения производства сельхозпродукции, а контрсанкции его лишь ускорили.

«Был достаточно быстрый ежегодный рост, строились новые птицефабрики, новые свинокомплексы. А уже после эмбарго производство ещё больше увеличилось и постепенно смогло заместить часть продукции, импортировавшейся до 2014 года», — напомнил RT Узун.

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После введения контрсанкций произошёл значительный рост объёмов производства в сельскохозяйственной сфере. Так, по данным Росстата, в 2013 году в аграрном секторе было произведено продукции на 3,46 трлн рублей. В 2018 году этот показатель составил уже 5,12 трлн рублей.

Более того, Россия стала гораздо меньше зависеть от импорта сельскохозяйственного сырья. По данным Федеральной таможенной службы, до 2013 года показатель импорта сельхозпродукции устойчиво рос и достиг $43,23 млрд. Но в 2017-м импорт уменьшился до $28,92 млрд. На 2018 год импорт продукции составил чуть более $29 млрд.

«На основные продукты питания уровень импортозамещения должен быть не ниже 85%. Я не беру в расчёт ананасы, киви и другую экзотику, которой у нас нет в производстве. Основные товары должны производиться на 85%—90% внутри страны. Россия этот барьер преодолела в производстве свинины, мяса птицы, и почти — в говядине. У нас сейчас единственный минус — молоко и молочные продукты. Но наращивание производства молока и говядины — процесс долгий, потому что, например, коровы растут только в течение четырёх—пяти лет», — рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Возврат к лидерству

Российские производители агропромышленного сектора смогли увеличить экспорт и выйти на зарубежные рынки по некоторым позициям сельскохозяйственных товаров. Например, Россия смогла вернуть себе лидерство в экспорте зерновых культур.

За 2018—2019 сельскохозяйственный год объём экспорта зерна составил 43,3 трлн тонн. Такие данные приводит Министерство сельского хозяйства. Кроме того, российское эмбарго также значительно повлияло и на экспорт стран, ставших целью контрсанкций.

«Европейцы также понесли колоссальный урон от введения продуктового эмбарго, помимо уничтоженных за пять лет почти трёх тысяч тонн санкционной продукции, сюда же нужно отнести продукцию, «не проданную в Россию», разумеется новые рынки сбыта нашлись, однако полностью заместить выпавшие объёмы они не сумели», — рассказал в беседе с RT исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.

Наибольшая часть российского экспорта продуктов сельского хозяйства до сих пор приходится на страны ЕАЭС и СНГ. Однако возрос и импорт продовольствия из Казахстана и Беларуси. За последние пять лет неоднократно происходили скандалы, связанные с партнёрами России по Евразийскому экономическому союзу. Российские власти подозревали белорусских поставщиков в обходе санкционного режима и перепродаже запрещённого европейского сельхозсырья.

Новый курс на импортозамещение

По оценкам Минсельхоза, за пять лет продэмбарго Россия смогла превысить показатели продовольственной безопасности внутреннего рынка по зерну, сахару, растительному маслу, картофелю, мясу и мясопродуктам. Однако доля отечественного молока, молочных продуктов и пищевой соли ещё недостаточна в общем объёме продовольствия.

Помимо обеспечения безопасности, другим приоритетным направлением в развитии российского сельского хозяйства является наращивание экспорта. Так, президент Владимир Путин поставил правительству цель — увеличить экспорт сельскохозяйственного сырья до $45 млрд к 2024 году.

Экономисты утверждают, что для её достижения необходимо решить вопросы логистики и особенно — конкуренции на продовольственном рынке. Так, главными получателями выгоды от ограничения доступа импортной сельскохозяйственной продукции оказались крупнейшие агрохолдинги. В своей статье, опубликованной в журнале Новой экономической ассоциации заведующий сектором Института экономики РАН Борис Фрумкин указал, что уже на следующий год после введения эмбарго суммарная выручка 50 крупнейших сельскохозяйственных компаний увеличилась на 28%, составив около 1,5 трлн — это почти 30% от всего производства в сельскохозяйственном секторе страны.