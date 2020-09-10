Сырьевой союз: как ОПЕК за 60 лет изменила мировой рынок нефти

10—14 сентября 1960 года была образована Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК). Добывающие энергосырьё государства объединились, чтобы противостоять крупным энергетическим компаниям и получить право самостоятельно распоряжаться собственными ресурсами. Сегодня на долю ОПЕК приходится порядка 40% мирового производства углеводородов. За годы своего существования альянс стал одним из главных законодателей цен на энергорынке. О том, как организация изменила глобальную нефтяную отрасль, — в материале RT.

В конце 1950-х годов нефть вытеснила уголь и стала основным источником энергии в мире. На тот момент рынок углеводородов практически полностью контролировали крупные транснациональные компании (ТНК), так называемые семь сестёр (Exxon, Chevron, Gulf Oil, Mobil, British Petroleum, Texaco и Royal Dutch Shell). Они вели разработку крупных месторождений на Ближнем Востоке. Полученную нефть ТНК использовали для последующей переработки и перепродажи, а местным правительствам отчисляли вознаграждение в виде фиксированной суммы с каждого добытого барреля.

Высокие объёмы добычи и одновременное появление на рынке нового крупного игрока в виде Советского Союза привели к глобальному переизбытку энергосырья. В результате усилившейся конкуренции «семь сестёр» начали предоставлять скидки своим покупателям и занижать закупочные цены на нефть. Правительства ближневосточных стран оставались недовольны таким положением дел и в конечном итоге решили добиться контроля над добычей собственных природных ресурсов.

10—14 сентября 1960 года на конференции в Багдаде представители Ирана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и Венесуэлы договорились объединиться для дальнейшей координации действий при планировании объёма продаж и установлении цен на энергосырьё. Именно так ровно 60 лет назад была основана организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК).

«Богатым нефтью странам необходимо было объединить усилия и коллективно противостоять сырьевым компаниям. Попытки решить проблему поодиночке были практически обречены на неудачу, поскольку ТНК могли просто наказать отдельные страны, вводя против них санкции. В рамках ОПЕК государства оказались достаточно сильными, чтобы сместить баланс сил в сторону от нефтяных компаний», — рассказал в интервью RT профессор РЭШ Герхард Тевс.

B 1962 году ОПЕК была зарегистрирована в секретариате ООН как полноправная межправительственная организация, а 1968-м участники объединения приняли декларацию «О нефтяной политике стран — членов ОПЕК». Документ закрепил неотъемлемое право каждого из государств на осуществление контроля над национальными природными ресурсами.

В едином порыве

Отметим, на сегодняшний день в состав ОПЕК входят 13 государств. Помимо пяти стран — основательниц организации, её участниками также стали: Алжир, Ангола, Габон, Конго, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия и Экваториальная Гвинея.

По последним данным, почти 80% мировых запасов нефти располагаются именно в странах — членах ОПЕК. При этом на долю организации приходится порядка 40% глобальной добычи энергосырья.

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«Для того чтобы такая форма сотрудничества, как ОПЕК, была успешной и приносила прибыль странам, участники организации должны доверять друг другу. Это означает, что, если все страны-члены соглашаются ограничить поставки сырья на рынок, каждое отдельное государство будет исполнять заявленные обещания», — отметил Герхард Тевс.

Так, в 1973 году страны — члены организации полностью остановили поставки нефти в США и государства Европы, которые поддержали Израиль в войне с Сирией и Египтом (так называемая война Судного дня). В результате совместных действий ОПЕК мировые цены на нефть за год выросли более чем на 300% — с $2 до $13 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка.

«Достаточно большое количество членов ОПЕК имело политическую мотивацию наказать западные страны за их участие в войне Судного дня путём ограничения поставок нефти в эти страны. Тем самым ОПЕК впервые в истории успешно продемонстрировала, что участники организации способны сотрудничать для достижения общей цели», — добавил Тевс.

Взлёт и падение

Во второй половине 1970-х годов в мире сохранялся высокий спрос на нефть, в результате чего к началу 1980 года средняя стоимость энергосырья в мире приблизилась к $40 за баррель. Возросшие сверхдоходы от продажи углеводородов привели к заметному экономическому скачку в странах ОПЕК. В целом с 1970 по 1980 годы общий объём ВВП государств организации вырос почти в десять раз.

Однако, как отмечают эксперты, к середине 1980-х глобальный спрос на энергосырьё начал постепенно ослабевать, в то время как предложение углеводородов в мире резко выросло. Такое положение дел спровоцировало мощный обвал нефтяных котировок в 1986 году ниже отметки $15 за баррель.

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© Angus Mordant

«Скачок цен в 1970-е годы привёл к росту инвестиций и наращиванию добычи нефти за пределами ОПЕК. Так, например, экономически выгодной стала добыча сырья на шельфе Северного моря. К середине 1980-х объём производства там составлял около 2,5 млн баррелей в сутки, хотя ещё за 10 лет до этого был практически нулевым», — рассказал RT директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

По его словам, также причиной обвала цен стали действия Саудовской Аравии. На протяжении нескольких лет королевство пыталось поддерживать котировки за счёт снижения собственной добычи. В то же время производство сырья в других странах ОПЕК по-прежнему оставалось высоким. В результате возросших финансовых убытков Эр-Рияд решил вновь резко нарастить нефтедобычу.

«В 1986 году Саудовская Аравия отказалась от прошлой стратегии и резко увеличила добычу, что обернулось обвалом мировых цен. Примечательно, что некоторые эксперты рассматривают это решение королевства как желание развалить СССР. Возможно, подобные соображения и были, но ключевым мотивом всё же были собственные экономические интересы», — добавил Салихов.

До сотни и обратно

Сформировавшийся переизбыток сырья на глобальном рынке сохранялся почти десять лет. В результате на протяжении 1990-х годов цены на нефть демонстрировали относительно стабильную динамику и преимущественно колебались в диапазоне $13—20 за баррель.

Между тем с начала 2000-х годов спрос на углеводороды в мире вновь начал стремительно расти, что привело к резкому удорожанию нефти. Так, в 2008-м средняя стоимость сырья достигала максимального уровня за всю историю наблюдений и поднималась выше отметки $130 за баррель.

«Высокие темпы роста мировой экономики, а также структурная трансформация экономики Китая стали основными причинами взлёта цен на нефть. При этом до 2008 года ОПЕК не предпринимала никаких действий по ограничению добычи среди своих участников. Наоборот, все страны, которые имели возможности, пытались воспользоваться выгодой от благоприятной конъюнктуры и наращивали добычу», — отметил Салихов.

На фоне мирового финансового кризиса 2009 года стоимость нефти опускалась до диапазона $40—70 за баррель, однако уже в 2011-м вновь превысила $100. Впрочем, как объяснил Салихов, в это же время начала активно расти добыча сланцевого сырья в США. В результате к 2014 году на глобальном рынке вновь образовался переизбыток нефти, из-за чего цены опустились до $30 за баррель к 2016 году.

Группа поддержки

В 2016 году страны ОПЕК договорились объединить усилия с 11 государствами вне картеля, включая Россию, и начать синхронное ограничение добычи нефти. Созданный формат получил название ОПЕК+. Выполнение условий договора должно было позволить восстановить баланс спроса и предложения, чтобы удержать цены на нефть от значительных колебаний.

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Участники соглашения неоднократно продлевали срок действия сделки и усиливали сокращение производства. Каждое из государств было обязано уменьшать добычу в рамках заранее установленной квоты. При этом самые значительные объёмы снижения приходились на Россию и Саудовскую Аравию.

Между тем в силу определённых экономических или политических причин далеко не все страны — участницы соглашения могли вовремя и в нужных объёмах снижать добычу. В результате крупным игрокам альянса приходилось брать на себя дополнительные объёмы сокращения производства для выполнения условий сделки ОПЕК+ на 100%. Такое положение дел зачастую приводило к разногласиям внутри объединения, однако до 2020 года сторонам всегда удавалось достигать компромисса.

Рынок в шоке

По данным Всемирного банка, в результате успешного исполнения сделки ОПЕК+ с 2016 по 2019 годы средняя стоимость нефти в мире выросла почти в полтора раза — с $45 до $63 за баррель. Однако с начала 2020 года потребление энергосырья в мире начало резко падать на фоне распространения коронавируса, массового закрытия границ и введения карантинных ограничений.

На этом фоне нефть стала стремительно дешеветь. Как ожидалось, участники альянса ОПЕК+ должны были дополнительно уменьшить добычу и тем самым стабилизировать ситуацию на рынке. Между тем 6 марта по итогам заседания стороны не достигли консенсуса и решили полностью отказаться от всех взятых ранее обязательств.

«Российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть. Несмотря на это, партнёрами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка», — говорилось в опубликованном 9 марта сообщении правительства России.

Развал сделки ОПЕК+ спровоцировал крупнейший ценовой шок за всю историю нефтяного рынка. Увеличение добычи странами — экспортёрами и одновременный обвал глобального спроса на углеводороды из-за коронавируса привели к почти полной загрузке мировых нефтехранилищ. В результате осуществлять новые поставки сырья стало физически невозможно.

Ситуация обернулась тем, что в середине весны цена нефти эталонной марки Brent обвалилась до минимума за 21 год и в моменте падала ниже $16 за баррель. В свою очередь, стоимость сырья американского сорта WTI впервые за всё время торгов опускалась до отрицательных значений. Так, 20 апреля контракт на поставку это марки нефти подешевел сразу на 300% — с $18 до минус $37,6 за баррель.

После шторма

Беспрецедентный обвал нефтяного рынка вынудил экспортёров сырья вновь сесть за стол переговоров, и уже с 1 мая члены соглашения ОПЕК+ возобновили партнёрство. Государства вновь начали сокращать нефтедобычу, а мировой спрос на углеводороды начал постепенно восстанавливаться по мере снятия карантинных ограничений в ряде государств. В результате уже по итогам августа средняя стоимость энергосырья в мире превышала $43 за баррель.

«Сделка имеет долгосрочный характер и подчёркивает, что мы серьёзно все настроены на то, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке», — заявлял глава Минэнерго России Александр Новак после перезаключения соглашения.

Встреча министров стран ОПЕК и ОПЕК+ в формате видеоконференции

РИА Новости

© Магда Гибелли

Между тем, по словам Марселя Салихова, основным вызовом для ОПЕК+ и организации ОПЕК в целом по-прежнему остаётся различие интересов. Как пояснил эксперт, страны заметно отличаются друг от друга с точки зрения экономического развития, ресурсной базы и целей в нефтяной промышленности.

На этом фоне у каждого участника альянса зачастую возникает соблазн нарушить соглашение, считает Герхард Тевс. Таким образом, по мнению специалиста, дальнейшее будущее союзов ОПЕК и ОПЕК+ зависит только от готовности каждого из участников ставить общие интересы превыше собственных.