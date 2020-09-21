Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры», — цитирует РИА Новости Попову.

Она заявила, что «они сегодня и есть, каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет».

Попова отметила, что «в связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется».

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в настоящее время «эпидемическая ситуация в стране остаётся стабильной».

«Рост (числа случаев инфицирования COVID-19. — RT), который мы сегодня фиксируем, связан с началом респираторного сезона в стране», — добавила она.

Ранее сообщалось, что число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки выросло на 6196, до 1 109 595. 

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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