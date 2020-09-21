Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
- РИА Новости
«Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры», — цитирует РИА Новости Попову.
Она заявила, что «они сегодня и есть, каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет».
Попова отметила, что «в связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется».
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в настоящее время «эпидемическая ситуация в стране остаётся стабильной».
«Рост (числа случаев инфицирования COVID-19. — RT), который мы сегодня фиксируем, связан с началом респираторного сезона в стране», — добавила она.
Ранее сообщалось, что число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки выросло на 6196, до 1 109 595.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.