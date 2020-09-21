В России выявлено 6196 новых случаев коронавируса

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RT
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки выросло на 6196, до 1 109 595. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
В России выявлено 6196 новых случаев коронавируса
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6196 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1589 (25,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

За время пандемии в стране зарегистрировано 1 109 595 случаев.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 915, Санкт-Петербурге — 209, Подмосковье — 193.

Накануне сообщалось, что в России выявлено 6148 новых случаев коронавируса.

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