«Россия готова оказать квалифицированную помощь»: Путин предложил предоставить вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН

Владимир Путин в видеообращении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложил бесплатно предоставить российскую вакцину от коронавирусной инфекции сотрудникам ООН. В своём выступлении российский лидер отметил, что возвращение мировой экономики к росту после пандемии потребует освобождения от барьеров, запретов, ограничений и нелегитимных санкций. Президент также заявил о важности роли ООН в современном мироустройстве и указал на недопустимость произвольной трактовки событий Второй мировой войны, после которой ради поддержания мира и была сформирована ООН.

Россия предложила бесплатно предоставить свою вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 сотрудникам ООН. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе видеообращения на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и её подразделений. Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными», — сказал президент.

Напомним, что 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Препарат получил название в честь первого искусственного спутника Земли — «Спутник V». Ожидается, что вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

ООН благодарна за предложение по бесплатному обеспечению её сотрудников российской вакциной от коронавируса, сообщил ТАСС официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы благодарны президенту Путину за его щедрое предложение, которое будет изучено нашей медицинской службой», — отметил он.

В ходе своего выступления Путин затронул тему влияния пандемии COVID-19 на мировую экономику. Президент указал, что пандемия стала принципиально новым вызовом, а болезнь прямо затронула миллионы людей.

Он также отметил, что полный масштаб связанного с пандемией масштаб социально-экономического шока ещё предстоит оценить. Путин сказал, что на восстановление экономики определённо потребуется много времени.

В этой связи президент РФ напомнил о российской идее введения зелёных коридоров, свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных для борьбы с пандемией.

«Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», — заметил российский лидер.

Президент подчеркнул, что речь идёт об острейшей глобальной социальной проблеме, поэтому «миссия политики сейчас — прокладывать дорогу торговле, совместным проектам и честной конкуренции, а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе».

О роли ООН и недопустимости попыток искажения истории

В своём выступлении российский лидер также отметил, что Устав ООН остается главным источником международного права, а сама организация успешно выполняет свою миссию по сохранению мира.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что «ООН не должна костенеть, а должна отражать в своём развитии динамику XXI века, последовательно адаптироваться к реалиям современного мира, а он действительно становится всё более сложным, многополярным, многомерным».

Президент РФ напомнил, что забвение уроков истории недальновидно и крайне безответственно.

«Так же, как и политизированные, основанные не на фактах, а на домыслах попытки произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны, переиначивать решения конференций союзников и Нюрнбергского трибунала», — сказал Путин.

Как отметил российский лидер, попытки пересмотреть историю особенно опасны, когда деградирует система контроля над вооружениями, продолжаются региональные конфликты и обостряются угрозы, исходящие от терроризма, оргпреступности и наркотрафика.

Путин подчеркнул, что Россия приложит все усилия к тому, чтобы содействовать мирному, политико-дипломатическому урегулированию региональных кризисов и конфликтов и обеспечению стратегической стабильности.

Первоочерёдным вопросом, требующим оперативного решения, Путин назвал продление Договора России и США о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 года. Наряду с этим российский лидер выразил надежду на взаимную сдержанность в развёртывании новых ракетных систем.

Он отметил, что с прошлого года Россия объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от аналогичных мер будут воздерживаться США.

«Мы, к сожалению, пока не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнёров, ни от их союзников», — констатировал российский президент.

Призыв Трампа

В ходе своего выступления перед Генассамблеей ООН президент США Дональд Трамп призвал организацию привлечь Китай к ответственности за распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

«В первые дни (распространения. — RT) вируса Китай остановил поездки внутри страны, позволяя при этом самолётам покидать Китай и заражать мир… Организация Объединённых Наций должна привлечь Китай к ответственности за его действия», — цитирует заявление Трампа РИА Новости.

Трамп назвал противостояние COVID-19 «ожесточённой борьбой с невидимым противником — китайским вирусом, который забрал бесчисленное количество жизней в 188 странах».

Reuters

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Вместе с тем глава Белого дома упомянул, что три препарата против короравируса находятся в последней стадии клинических испытаний в США. По его словам, их производство ужё идёт, чтобы после одобрения можно было приступить к борьбе с вирусом.

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай отвергает все обвинения Трампа в свой адрес, касающиеся коронавируса. По его словам, утверждения американского лидера не имеют под собой оснований.

Впоследствии председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на сессии Генассамблеи ООН заявил, что любые попытки политизировать вирус COVID-19 должны отвергаться.

«Сталкиваясь с вирусом, мы должны усилить солидарность и пройти через это вместе. Мы должны следовать науке, полностью содействовать ведущей роли ВОЗ, а также запустить международный механизм реагирования для того, чтобы победить вирус. Любые попытки политизации или клеймения в этом вопросе должны отвергаться», — приводит РИА Новости слова лидера КНР.