Путин призвал Совбез ООН полнее учитывать интересы всех стран

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Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал Совет Безопасности ООН полнее учитывать интересы всех стран.
Путин призвал Совбез ООН полнее учитывать интересы всех стран
  • Reuters

Об этом он заявил в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Происходящие изменения, конечно же, оказывают своё влияние на главный орган ООН — Совет Безопасности, на дискуссию вокруг подходов к его реформированию. Наша логика в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, все многообразие их позиций, опирался на принцип самого широкого согласия государств», — цитирует его пресс-служба Кремля.

Вместе с этим глава России добавил, что Совет безопасности ООН должен при этом продолжать служить ключевым звеном системы глобального управления.

Также российский президент отметил, что право вето пяти постоянных членов Совбеза ООН работает и оно необходимо.

«Право пяти ядерных держав, победительниц во Второй мировой войне, и сегодня отражает реальный военно-политический баланс», — подчеркнул он.

Ранее Путин в своём видеообращении предложил предоставить российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 сотрудникам ООН.

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