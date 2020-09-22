Путин предложил предоставить вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН

Россия предлагает бесплатно предоставить свою вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 сотрудникам ООН. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе видеообращения на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как отметил президент, коронавирус не обошёл стороной и персонал ООН, её штаб-квартиры и региональные структуры.

«Россия готова оказать ооновцами всю квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и её подразделений. Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают. И мы не останемся к ним безучастными», — сказал Путин.

В конце августа Путин отмечал, что российская вакцина от COVID-19 была зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами России.

Как заявлял Генсек ООН Антониу Гутерреш, каждая вакцина от коронавирусной инфекции должна рассматриваться как общественное достояние.