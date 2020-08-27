Путин рассказал о регистрации российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами России. Об этом в интервью на телеканале «Россия 24» заявил российский лидер Владимир Путин.

«Мы сделали всё, что необходимо, для того, чтобы провести регистрацию — «с условием», как у нас говорят. Это условие — дальнейшее исследование этого препарата в ходе его массового применения. Так что мы это сделали в строгом соответствии с российским законом. А российские законы вполне соответствуют той мировой практике и нормативному регулированию, которое принимается и в других странах», — сказал он.

Как отметил глава государства, Россия прошла и клинические, и доклинические испытания.

«На животных, на добровольцах. И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как у моей дочери появились, и она безвредна. Слава богу, и дочка моя чувствует себя хорошо»,— добавил Путин.

Президент рассказал, что его дочь приняла вакцину в качестве добровольца.

«Она взрослый человек, она просто сказала, что приняла такое решение. Как доброволец… Да, я сказал, что у неё температура была 38,4 °С в первый день, во второй день 37 °С с небольшим — и всё. И после второй прививки через 21 день тоже небольшой был подъём температуры — и всё нормально. Я вот с ней только что разговаривал по телефону, чувствует себя хорошо… Повторяю ещё раз, исследования будут продолжаться. У нас всё происходит в рамках российского закона, который вполне соответствует международным практикам», — подчеркнул Путин.

11 августа Путин объявил о регистрации в России вакцины от COVID-19. Она получила название «Спутник V».