Гутерреш предложил считать вакцины от COVID-19 общественным достоянием
- РИА Новости
«Начиная с сегодняшнего дня вакцина должна рассматриваться как общественное достояние, доступное для всех», — цитирует РИА Новости Гутерреша.
Он уточнил, что вакцина должна рассматриваться таким образом, поскольку вирус не знает границ.
Он также отметил, что одна вакцина не может устранить сложившийся кризис в краткосрочном плане.
Ранее стало известно, что создатели вакцины от COVID-19 «Спутник V» выражают готовность сделать препарат доступным для людей по всему миру.