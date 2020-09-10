Гутерреш предложил считать вакцины от COVID-19 общественным достоянием

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Каждая вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 должна рассматриваться как общественное достояние, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Гутерреш предложил считать вакцины от COVID-19 общественным достоянием
  • РИА Новости

«Начиная с сегодняшнего дня вакцина должна рассматриваться как общественное достояние, доступное для всех», — цитирует РИА Новости Гутерреша.

Он уточнил, что вакцина должна рассматриваться таким образом, поскольку вирус не знает границ.

Он также отметил, что одна вакцина не может устранить сложившийся кризис в краткосрочном плане.

Ранее стало известно, что создатели вакцины от COVID-19 «Спутник V» выражают готовность сделать препарат доступным для людей по всему миру.

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