Разработчики «Спутника V» готовы сделать вакцину доступной во всём мире

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Создатели вакцины от COVID-19 «Спутник V» выражают готовность сделать препарат доступным для людей по всему миру. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Разработчики «Спутника V» готовы сделать вакцину доступной во всём мире
  • © Российский Фонд Прямых Инвестиций

«Россия как разработчик первой в мире вакцины от COVID-19 подключает к её исследованиям и другие страны, которые заинтересованы в её применении для вакцинации населения. Создатели «Спутника V» открыты к диалогу и готовы сделать вакцину доступной для людей по всему миру», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Ранее Минздрав заявил, что первая партия российской вакцины от COVID-19 выпущена в гражданский оборот.

В июле в ВОЗ отмечали, что разрабатываемая вакцина от коронавируса должна стать доступной для всех.

Там заявляли, что всё больше стран высказываются за то, чтобы создаваемая вакцина рассматривалась как «глобальное общественное благо».

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